Aguinaldo de diciembre 2025: cómo se calcula y qué establece la Ley de Contrato de Trabajo

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) reconoce al aguinaldo como un derecho fundamental para los empleados que estén registrados bajo relación de dependencia. La prestación reside en su obligatoriedad y en el alcance, ya que incluye a los empleados del sector privado y público.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en dos pagos semestrales. Según la LCT el primer pago corresponde a la última jornada laboral de junio, mientras que el segundo pago se acredita en la última jornada laboral de diciembre. Se debe implementar sin excepciones bajo el artículo 122 de la ley, formulado por la normativa N° 27.073.

El valor del pago del aguinaldo está justificado por la legislación, y destaca que el monto debe corresponder al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre recibida por el trabajador. El carácter incluye el mayor valor de los meses previos contando sueldo básico, horas extras, comisiones y cualquier adicional salarial.

La LCT certifica que la obligación del pago de aguinaldo enmarca a todos los empleadores que tengan personal bajo contratos por tiempo indeterminado, plazo fijo, eventuales o de temporada. A su vez incluye a todo trabajador de jornada completa o parcial. El mismo no excluye a ningún trabajador por vínculo contractual no modalidad horaria.

En caso de que el sueldo de diciembre no se haya acreditado, el empleador puede estimar el monto del pago de ese mes, y ajustar la liquidación con el último pago del año. Esto se cumple para impedir que el empleado resulte afectado por retrasos de pago o recibo de pago menor al debido.

Aguinaldo de diciembre 2025: qué dice la ley sobre el incumplimiento de pagos de aguinaldo

La normativa brinda mecanismos de reclamo y protección al trabajador si no recibe el aguinaldo en tiempo y forma correspondiente. Al momento de no presentarse el pago de forma correcta, el empleado debe intimar formalmente al empleador por una notificación escrita para justificar y solicitar el pago.

En caso de no solucionarse en dicho proceso, el empleado debe presentar su denuncia a la Secretaría de Trabajo. Si el incumplimiento de pago sigue con el paso del tiempo estipulado, el trabajador posee la opción de considerarse despedido por la figura de «injuria clave» según el artículo 242 de la LCT.

Si la investigación falla a favor del trabajador, el empleador o empresa está obligada a asumir las indemnizaciones y procesos de sanciones legales correspondientes. Para estos casos la legislación contesta ante casos individuales o colectivos sobre pagos de aguinaldo.

Únicamente en situaciones extremas y controversiales por falta de pago, corresponde que la desvinculación por causa de pago sea reconocida por despido con derecho a indemnización. Todo esto cumple las reglas para disminuir los conflictos y mayor trasparencia del ambiente laboral.