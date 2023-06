Día del empleado público: cómo funcionan Rentas, AFIP, Anses y los bancos

Los organismos públicos como Rentas, AFIP y Anses no abren por el día del empleado público. Foto archivo: Matías Subat.

Este 27 de junio se conmemora el día del trabajador del estado o del empleado público. Abarca a todos los organismos provinciales de Río Negro y Neuquén, y también a los nacionales, que hoy no tienen atención al público. Sin embargo, hay algunos que siguen funcionando, como Salud. En territorio rionegrino se abrió una polémica porque Educación fijó una jornada institucional que los docentes rechazaron. En el neuquino, comienzan tres días de clases afectadas por el paro de porteros.

Con el asueto nacional, organismos nacionales como Anses y AFIP anunciaron que no atenderían al público y reprogramarían sus turnos. Lo mismo ocurre con los organismos provinciales, como Rentas. En el caso de los bancos públicos, como el Nación o el Banco Provincia de Neuquén (BPN) la atención es normal.

El día del empleado público conmemora que, en 1978, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159, vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública, según recordaron desde el Gobierno neuquino. Además, coincide con el Día del Trabajador del Estado a nivel nacional dispuesto mediante Ley 26.876.

En Río Negro, el asueto se vienen anunciando desde la semana pasada. En el aviso, además de invitar a los municipios a adherirse, advirtieron que «el Consejo Provincial de Educación dispuso Jornada Institucional para el martes 27″.

Desde Unter Valle Medio respondieron que «no estarán dadas las condiciones de limpieza y salubridad» y lo consideraron una provocación. Aseguraron que la jornada no debía realizarse porque no cumplía el protocolo.

En Neuquén, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, explicó que el Estado funciona como domingo, con actividad mínima en áreas como Salud. Aclaró, en La Red, que los trabajadores del Ente Provincial de Energía Eléctrica (EPEN) sí trabajan porque su día es el 13 de julio o el municipal, que es el 8 de noviembre.