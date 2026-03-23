Dólar y bancos: cómo operar en billeteras virtuales durante este lunes y martes de fin de semana largo

Debido al cronograma de feriados que incluye este lunes 23 de marzo (puente turístico) y el martes 24 de marzo (Día de la Memoria), la actividad financiera presencial en todo el país se encuentra interrumpida.

No obstante, el ecosistema digital sigue activo para quienes necesiten mover fondos o consultar cotizaciones.

Operaciones digitales y el riesgo de los cajeros durante el fin de semana largo

Aunque las persianas de los bancos están bajas, las plataformas de Home Banking y las apps funcionan las 24 horas. A través de estos canales se pueden realizar transferencias, pagos y compra-venta de dólares (según la disponibilidad de cada entidad).

Respecto al efectivo, los cajeros automáticos se mantienen operativos, pero con una advertencia importante: se espera un posible faltante de billetes hacia el final del martes, ya que no habrá operativos de recarga de caudales durante estas 48 horas de cierre total.

Cotizaciones: ¿A cuánto está el dólar hoy?

Al no haber actividad en el mercado oficial por el feriado, los valores de referencia se mantienen congelados en los cierres del último viernes:

Dólar Oficial: promedio de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta .

promedio de . Dólar Blue: en el mercado informal, la brecha es mínima, situándose en $1.405 y $1.425 respectivamente. Cabe destacar que la operatividad del «blue» hoy depende exclusivamente de las cuevas que decidan abrir pese al feriado.

Billeteras virtuales y MEP

Las billeteras virtuales (Mercado Pago, Modo, Ualá, etc.) aparecen como la opción más ágil, ya que no tienen restricciones para pagos con QR o transferencias. Es la vía recomendada para evitar el uso de efectivo ante la saturación de los cajeros.

En cuanto al Dólar MEP y CCL, si bien se pueden registrar órdenes en las plataformas de inversión, no habrá liquidación de activos hasta el miércoles.

Esto significa que las cotizaciones definitivas volverán a estabilizarse recién cuando retome la actividad plena el mercado bursátil.