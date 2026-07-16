Corte de luz programado en Roca: qué barrios estarán sin servicio este viernes

La distribuidora EdERSA informó que este viernes 17 de julio realizará un corte programado de energía eléctrica en un sector de General Roca para ejecutar tareas de mantenimiento y poda preventiva sobre las redes de media tensión.

Según indicó la empresa, los trabajos incluyen el mantenimiento de una subestación transformadora y la poda de árboles que podrían interferir con las líneas eléctricas, con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad del servicio.

Horario y zona afectada

El corte de suministro se extenderá de 12:30 a 15:30.

La interrupción del servicio alcanzará al cuadrante comprendido por las calles:

Piedra Buena

Damas Patricias

Palacios

Gelonch

El sector afectado incluye la zona donde se encuentra el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

Desde EdERSA solicitaron a los vecinos y usuarios alcanzados por el corte tomar las precauciones necesarias y organizar sus actividades con anticipación, ya que el suministro permanecerá interrumpido durante aproximadamente tres horas mientras se desarrollan las tareas programadas.