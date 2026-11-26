La tapa de Río Negro del 26 de febrero de 1971. El diario siguió el caso desde el primer momento. Documentó los secuestros, el millonario botín, la misteriosa fuga en avión y las pistas que permitieron descubrir cómo se organizó el golpe.

La historia delictiva de Aníbal Gordon tiene uno de sus capítulos más impactantes en Bariloche. En la madrugada del 25 de febrero de 1971, cuando ya era conocido por sus antecedentes en el mundo del delito, encabezó uno de los asaltos más espectaculares de la historia argentina.

El robo a la sucursal del Banco Provincia de Río Negro fue un golpe planificado al detalle, con armas de guerra, toma de rehenes y una fuga cinematográfica que terminó convirtiéndose en un punto de inflexión en su trayectoria criminal.

La serie que lleva su nombre, recientemente estrenada en Netflix, recupera ese episodio como puerta de entrada a una historia que va mucho más allá del robo. Diario Río Negro le dio amplia cobertura a la noticia que sacudió a la región a comienzos de esa década signada por la violencia, titulando en el primero de los artículos referidos al suceso como “Asalto sin precedentes”.

Una de las dos páginas que el 26 de febrero de 1971 «Río Negro» le dedicó al hecho. (Archivo Diario Río Negro)

Según la crónica, alrededor de seis individuos, que actuaron con una modalidad propia de un operativo comando, lograron apoderarse con casi 88 millones de pesos depositados en el tesoro de la sucursal.

El asalto al banco rionegrino funciona como el comienzo de una escalada en la que el delito, los servicios de inteligencia y la violencia paraestatal empiezan a entrecruzarse.

Rodrigo de la Serna le pone cuerpo a Gordon en una reconstrucción dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, que vuelve sobre un hecho ocurrido en Bariloche hace más de medio siglo y permite observar cómo un ladrón profesional terminó convertido en una de las figuras más siniestras del aparato represivo argentino.

Rodrigo de la Serna, en el papel de Aníbal Gordon.

La madrugada del 25 de febrero, mientras la ciudad dormía, la banda puso en marcha el operativo. Es en el primer capítulo de la serie donde se muestra cómo fue el asalto al Banco de la provincia de Río Negro. De acuerdo a la crónica de la época, el único jerárquico del banco que aparece en la serie con el mismo apellido es el de José María Pérez, subgerente de la sucursal, que se hospedaba por aquellos días en el Hotel Pilmayquén, que hoy funciona como sede del Poder Judicial de la provincia de Río Negro.

La ficción no se ajusta perfectamente a lo que pasó en la realidad, de acuerdo a la cobertura del diario Río Negro. Según el relato de la serie, Pérez era el encargado de portar una de las llaves del tesoro. La otra estaba en poder del subcontador a cargo de contaduría, Héctor San Romerio, en la ficción personificado por el señor Cohen.

El golpe fue cuidadosamente planificado. Los delincuentes se movilizaron por distintos sectores de la ciudad y durante la noche secuestraron a tres familias de empleados del banco. Sus integrantes fueron maniatados y encerrados en un chalet ubicado en el kilómetro 12,5 de la ruta al Llao Llao, conocido actualmente como barrio Nahuel Malal.

En la ficción, Gordon va al hotel Pilmayquén y secuestra al subgerente Pérez, que tenía en su poder una de las llaves del tersoro. Junto a él se dirige a la bóveda y se apropia del botín junto a tres integrantes de la banda. En la realidad, Gordón no encuentra a Pérez en el hotel pero secuestra a su familia y se dirige al domicilio del bancario. Mientras algunos miembros de la banda (en la serie son 4 y en los hechos fueron seis) permanecían al cuidado de los rehenes, otros consiguieron las llaves del tesoro y obligaron a personal del establecimiento a acompañarlos. Entre los rehenes estaba Ovidio Gaiza, subtesorero de la entidad bancaria.

El operativo habría concluido entre las 4 y las 4.30 de la madrugada del 26 de febrero. Antes de escapar, los asaltantes advirtieron a los rehenes que no debían asomarse durante las siguientes dos horas. Uno de ellos se liberó y fue en busca de ayuda.

Archivo Diario Río Negro.

La crónica del diario Río Negro no solo describe el robo de los más de 88 millones de pesos, sino que permite advertir el nivel de planificación de la banda. La secuencia del robo tuvo secuestros simultáneos, control de los movimientos de las víctimas, búsqueda de funcionarios bancarios, obtención de las llaves del tesoro y una fuga organizada.

Tras la pista de la banda de Aníbal Gordon

Uno de los principales datos que aporta la publicación es que los asaltantes utilizaron tres vehículos para concretar la operación: un Torino, una camioneta Ford F-100 color crema y un Dodge Polara blanco. Los dos primeros fueron encontrados posteriormente en inmediaciones de la ruta nacional 237, en el camino hacia Villa La Angostura.

Archivo Diario Río Negro.

Los testimonios de los rehenes aportaron detalles sobre la organización y el comportamiento de los asaltantes. Las víctimas relataron que los hombres actuaban con tranquilidad, tenían un plan determinado y les aseguraban que no les ocurriría nada si no ofrecían resistencia.

En total, la publicación contabilizó once personas retenidas: cinco hombres y cuatro mujeres, además de otras personas mencionadas en los distintos episodios del operativo.

Aníbal Gordon tenía unos 40 años cuando robó el banco en Bariloche. (Foto/Archivo Diario Río Negro)

Una de las hipótesis que manejaban los investigadores era que los delincuentes hubieran aprovechado las dos horas y media transcurridas entre la fuga y la denuncia policial para cruzar hacia Chile, ya fuera por vía terrestre o a través del lago Nahuel Huapi, utilizando una lancha.

La nota también aporta una cifra sobre el dinero sustraído. Aunque todavía no existía información oficial definitiva, se estimaba que el botín alcanzaba los 87.500.000 pesos.



“Huyeron en avión”

La noticia, publicada por el diario Río Negro el domingo 28 de febrero de 1971, aporta un dato decisivo sobre la investigación del millonario asalto a la sucursal del Banco de la Provincia de Río Negro en Bariloche. Los investigadores encontraron indicios de que los delincuentes habrían escapado de la región en un avión.

Tapa del diario del domingo 28 de febrero de 1971, a dos días del robo (Archivo Diario Río Negro)

En el primer capítulo de la serie se ve como Gordon llega a la región en una avioneta junto a otro delincuente de apellido Acosta (personificado por Matías Recalt) y abandona el lugar de los hechos en la misma avioneta junto al botín del robo.

(Foto/Netflix)

El personaje de Acosta fue creado especialmente para la ficción y funciona como la mano derecha de Gordon en la serie, según sus autores. En la realidad, en la banda que robó al banco, de acuerdo a un artículo del diario Río Negro que salió publicado el 29 de agosto del 1971, a seis meses del atraco, uno de los cabecillas de la banda era Pedro Jesús Acosta (alias el Gordo). Los otros dos eran Aníbal Gordon (alias El Ingeniero) y Roberto Pío Carrizo (alias Señor).

«Los cerebros del asalto». Roberto Carrizo, Pedro Acosta y Aníbal Gordon. (Archivo Diario Río Negro)

La principal evidencia fue el hallazgo de la huida en avión, fueron unas huellas de despegue de una aeronave en las proximidades del lugar donde había aparecido abandonado el Dodge Polara blanco utilizado por la banda, que era propiedad del subgerente José María Pérez.

Archivo Diario Río Negro.

El vehículo fue encontrado cerca de Sañicó, en la provincia del Neuquén, y su localización permitió reconstruir parte del recorrido que habrían realizado los asaltantes después del robo.



El caso fue seguido de cerca por Río Negro y a seis meses del atraco, quedó al descubierto la conexión local que ayudó a la banda de Aníbal Gordon a robar el banco. Horarios, movimientos del banco e información calificada sobre el personal jerárquico había sido suministrada a los ladrones por Uberfil Carrillanca, un ex empleado del banco barilochense “reconocido por su eficacia y buen comportamiento” en la entidad, según la crónica publicada el 28 de agosto de 1971.

Después de robo al banco, Gordon, que en ese momento tendría unos 40 años, fue encarcelado por intento de robo a una joyería porteña. Le dieron tres años y medio de prisión, pero en mayo de 1973 aprovechó la liberación de presos políticos realizada en el gobierno de Héctor Cámpora para quedar en libertad. Nunca fue condenado por el asalto en Bariloche.

Aníbal Gordon, poco antes de incursionar en laTriple AAA. (Foto/Archivo Diario Río Negro)

Su recorrido posterior lo llevaría de la delincuencia organizada a la SIDE, luego a la Triple A y, durante la última dictadura militar, a convertirse en el único civil que dirigió un centro clandestino de detención y tortura que fue Automotores Orletti.