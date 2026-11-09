Jubilaciones ANSES noviembre 2026: fechas de cobro según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará de manera formal su calendario de pagos de noviembre 2026 a partir de este miércoles 11 de noviembre, fecha en la que las sucursales bancarias comenzarán a liquidar el haber mínimo garantizado, al que se suma la acreditación completa del bono extraordinario de $70.000 oficializado mediante el Decreto 1296/2026.

Esta adecuación operativa, originada por la inactividad bancaria consecutiva del Día del Bancario y las jornadas de asueto vinculadas con la visita del papa León XIV, forzó al organismo previsional ANSES a diseñar un cronograma escalonado que agrupa hasta tres terminaciones de documento en una misma jornada.

Calendario de pagos para jubilados ANSES: fechas de cobro por DNI para haberes mínimos en noviembre 2026

Los titulares que perciben un haber contributivo que no supera el piso previsional cobrarán sus haberes, junto al refuerzo de emergencia, de acuerdo con la siguiente distribución:

Miércoles 11 de noviembre 2026: documentos terminados en 0.

Jueves 12 de noviembre 2026: documentos terminados en 1.

Viernes 13 de noviembre 2026: agrupamiento extraordinario para documentos finalizados en 2, 3 y 4 (triple turno bancario para cerrar la primera semana operativa).

Lunes 16 de noviembre 2026: documentos terminados en 5.

Martes 17 de noviembre 2026: documentos terminados en 6.

Miércoles 18 de noviembre 2026: documentos terminados en 7.

Jueves 19 de noviembre 2026: documentos terminados en 8.

Viernes 20 de noviembre 2026: documentos terminados en 9 (cierre formal del bloque de ingresos mínimos).

Jubilaciones que superan el haber mínimo: el cronograma ANSES para finales de noviembre 2026

Para aquellos beneficiarios cuyos ingresos mensuales sobrepasan el haber básico previsional, los desembolsos se realizarán durante la última semana completa del mes:

Martes 24 de noviembre 2026: documentos terminados en 0 y 1 (tras la jornada inhábil del lunes 23 por el traslado del feriado de la Soberanía Nacional).

Miércoles 25 de noviembre 2026: documentos terminados en 2 y 3.

Jueves 26 de noviembre 2025: documentos terminados en 4 y 5.

Viernes 27 de noviembre 2206: documentos terminados en 6 y 7.

Lunes 30 de noviembre 2026: documentos terminados en 8 y 9 (cierre definitivo de las liquidaciones previsionales del mes).

ANSES: ¿cuánto cobro de jubilación, con el bono extraordinario, en noviembre 2026?