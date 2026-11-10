Sol, playas y una escapada: Bariloche recibió el fin de semana largo con más del 55% de ocupación

Con temperaturas máximas que alcanzaron los 26 grados, Bariloche logró superar el 55% de ocupación en medio de una temporada baja que se siente en los establecimientos hoteleros y en los comercios. Así lo confirmó el primer sondeo de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de Bariloche.

El fin de semana largo por la visita del Papa León ayudó en gran medida en el movimiento de gente en la ciudad cordillerana, aunque generó principalmente el desplazamiento de familias del Valle de Río Negro y Neuquén, los destinos más cercanos. En su gran mayoría, en auto propio para poder moverse con facilidad y una preferencia por el alquiler de departamentos -para poder cocinar y no depender de comer afuera-.

“Hay visitantes de origen nacional y, en especial, público regional. El feriado fue comunicado muy sobre la fecha y eso no ayudó. Pero además esta es una época que la mayoría están empezando a pensar en las fiestas y vacaciones de verano”, reflexionó Martín Lago, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica, aunque destacó la presencia de “turistas de países vecinos, como Brasil, y algo de europeos y Norteamérica”.

Bariloche recibió turismo de cercanía. Foto: Marcelo Martínez

El movimiento era incesante en una tradicional chocolatería céntrica; el sector de la confitería, en cambio, registraba pocas mesas ocupadas. “Algo de movimiento se ve, pasa que venimos de la baja muy marcada. Con estos días tan lindos, viene la gente a desayunar, pero a la hora del almuerzo, todos se van a la playa”, comentó una moza.

Verónica posaba para una foto, junto a su pareja, en uno de los bancos del Centro Cívico. La fotógrafa era la hija de ambos que les daba indicaciones. Esta familia de Plottier aprovechó el feriado para hacerse una escapada, planificada a último momento. “Nos gusta tanto Bariloche que cada vez que podemos, nos venimos. Encima tenemos familiares. Ahora nos tocaron unos días increíbles y con poca gente, así que la ciudad está mucho más tranquila. Ideal para recorrer”, evaluó la mujer.

Mariana y Jerónimo, oriundos de Mendoza, paseaban por la calle Mitre, junto a sus pequeños hijos. Llegaron a Bariloche el sábado, a modo de parada antes de continuar rumbo a Esquel donde participarán de un congreso. El plan contempla el regreso a Bariloche para pasear algunos días más. “Aprovechamos el feriado, pero de todos modos, el congreso ya estaba programado. Y aprovechamos este sol en las playas de Dina Huapi. El lago no es profundo y los chicos pueden jugar tranquilos”, describió Jerónimo. Su esposa aseguró que los precios son similares a los de Mendoza, “excepto la carne y las verduras”.

Cuando Guillermo, de Buenos Aires, supo que tocaba Skay Beilinson en Bariloche no dudó en sacar los pasajes. Poco después, se anunció que el lunes sería feriado y decidió retrasar la vuelta. Junto a su pareja, recorrieron Circuito Chico en un auto de alquiler y navegaron hasta la Isla Victoria. “Está muy linda la ciudad. No veníamos desde los 90”, manifestó.

Bariloche recibió turismo de cercanía. Foto: Marcelo Martínez

Tony, del restaurante Morphis, barría la vereda preparando todo para la hora del almuerzo. “Se nota más gente: bastantes brasileños, algunos españoles, mexicanos, estadounidenses. Hay gente todo el año en Bariloche y por lo tanto, trabajo: no nos podemos quejar”, dijo. Agregó que hay “público que consume y gasta y, otros que se cuidan un poco más. En la carta hay opciones para todos. Se puede comer bien por 25 mil, 30 mil pesos”.

Inés, de la agencia Vivir Viajes que ofrece excursiones receptivas y alquiler de autos en calle Mitre, reconoció que Bariloche registró un mayor movimiento el último fin de semana. “La gente anda preguntando bastante por los precios, pero no escatiman. Solo consultan, pero finalmente contratan el servicio. Las navegaciones están saliendo muchísimo con este clima. Vendimos mucho Isla Victoria y Puerto Blest. Ambas salen 140.000 pesos -en el caso de Isla Victoria, hay descuentos para familias-”, acotó Inés.