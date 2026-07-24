Bono extraordinario de ANSES para jubilados: ¿cómo se calcula según el haber mensual?

En el marco de las liquidaciones previsionales correspondientes a agosto 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene la vigencia del refuerzo económico de emergencia dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 437/2026.

Mientras que los beneficiarios que perciben el haber mínimo acceden al pago completo del beneficio extraordinario de $70.000, los jubilados y pensionados que cobran montos superiores reciben un valor proporcional de escala decreciente.

Esta modalidad de asignación busca establecer un piso de contención unificado, que garantice que ningún beneficiario del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) perciba ingresos por debajo del umbral de garantía fijado para este período.

La escala del bono proporcional de ANSES y el techo de garantía: agosto 2026

Con la aplicación del reajuste por movilidad del 1,9% en julio 2026, el haber mínimo básico quedó fijado en $419.817,13. Al sumarse el bono extraordinario de ANSES de forma íntegra, el piso total de ingresos se ubicó en $489.775,92.

Para evitar saltos abruptos entre quienes cobran la mínima y aquellos que se encuentran levemente por encima, el organismo aplica un plus escalar que disminuye en la misma proporción en que aumenta el haber ordinario del titular.

La escala proporcional de cobro que liquida ANSES para los haberes medios se estructura de la siguiente manera:

Haber de $419.775,93: cobran el bono completo de $70.000 (total: $489.775,93).

(total: $489.775,93). Haber de $429.775,93: cobran un bono proporcional de $60.000 (total: $489.775,93).

(total: $489.775,93). Haber de $439.775,93: cobran un bono proporcional de $50.000 (total: $489.775,93).

(total: $489.775,93). Haber de $449.775,93: cobran un bono proporcional de $40.000 (total: $489.775,93).

(total: $489.775,93). Haber de $459.775,93: cobran un bono proporcional de $30.000 (total: $489.775,93).

(total: $489.775,93). Haber de $469.775,93: cobran un bono proporcional de $20.000 (total: $489.775,93).

(total: $489.775,93). Haber de $479.775,93: cobran un bono proporcional de $10.000 (total: $489.775,93).

De esta manera, aquellos jubilados que perciben un haber mensual puro igual o superior al techo de $481.989,33 quedan excluidos de la percepción del bono extraordinario de ANSES.

Julio 2026: calendario de cobro de ANSES para haberes superiores a la mínima

A diferencia del tramo inicial del mes, la acreditación de los haberes para quienes superan el piso previsional se realiza agrupando dos terminaciones de documento por jornada. ANSES completa la distribución de los fondos en las sucursales bancarias antes del cierre del mes.

Las fechas asignadas para el cobro de los haberes superiores son las siguientes:

DNI finalizados en 0 y 1: jueves 23 de julio 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: viernes 24 de julio 2026.

DNI finalizados en 4 y 5: lunes 27 de julio 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: martes 28 de julio 2026.

DNI finalizados en 8 y 9: miércoles 29 de julio 2026.

Jubilados y pensionados: cómo verificar la liquidación del bono en la plataforma Mi ANSES

Para comprobar la correcta aplicación de la escala proporcional y revisar las deducciones del mes, los beneficiarios no necesitan realizar trámites presenciales. ANSES mantiene habilitada la consulta de los recibos digitales desde la plataforma Mi ANSES, o mediante la aplicación móvil oficial.

Ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, los usuarios deben dirigirse al menú de «Mis Cobros» para descargar el comprobante de liquidación.

En el documento digital se detalla de forma transparente el haber básico actualizado, el monto del bono extraordinario de ANSES adjudicado según la escala, los aportes correspondientes a la obra social PAMI y, en caso de corresponder, los descuentos aplicados por cuotas de moratoria previsional o Créditos ANSES.