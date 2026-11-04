El Niño golpea el norte argentino: cuáles son las ocho provincias en alerta por tormentas y dónde se esperan las lluvias más intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su mapa de alertas e informó que para este miércoles 4 de noviembre se prevé un temporal que combinará tormentas eléctricas, granizo, intensas ráfagas de viento y abundante caída de agua.

Los fenómenos meteorológicos impactarán de manera diversa según la región. En total son ocho las provincias afectadas, todas ubicadas en el norte del país.

Las alertas activas en Argentina

De acuerdo al organismo nacional, las provincias que se encuentran bajo alerta naranja y amarilla por tormentas son: Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.

La zona en nivel amarillo será afectada por lluvias de variada intensidad, acompañadas por ráfagas intensas, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante agua en cortos períodos, con acumulados estimados entre 20 y 40 mm.

Por su parte, las regiones bajo alerta naranja registraran tormentas más severas con fenómenos similares, aunque las ráfagas de viento podrían superar los 90 km/h y los acumulados alcanzarían entre 90 y 190 mm, con la posibilidad de ser superados de forma puntual.

Las lluvias más intensas se esperan en el sur de Misiones, Corrientes, parte este de Chaco y noreste de Santa Fe. La franja horaria más complicada será durante la mañana y la tarde.