«Hice una película 100% neuquina»: un cineasta revela los secretos de la industria con una clase gratuita

Maximiliano Villar siempre soñó con ver una de sus creaciones en la pantalla grande. Parecía un sueño difícil de lograr, aunque no imposible. En marzo de 2024, su film “ExtraVagantes” se vio proyectado en el cine porteño, Gaumont. Allí se transmitió, pero se filmó en Neuquén. “Yo no tuve que estar en Buenos Aires para hacer una película. Hice una película 100% neuquina y estoy haciendo más películas que son 100% neuquinas”, afirmó.



Este sábado 7 de noviembre buscará contagiar ese mensaje a los cineastas o aspirantes que, como él, alguna vez dijeron: “¡Mamá, quiero hacer cine!”. Será a las 18 en la Municipalidad de la capital provincial. La actividad, organizada por el proyecto de formación Voces que Lideran, pretende brindar un panorama sobre el funcionamiento de la industria audiovisual.



«Inteligencia Artificial»: la película que lo enamoró y su infancia en Neuquén

Tiene 33 años y a los ocho años una película le voló la cabeza. “Me acuerdo patente. Fue Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, una película que mis viejos habían alquilado y que quedó en la casa”, relató. Quedó fascinado y pegado a la pantalla durante más de dos horas, pese a su corta edad y los subtítulo.

Algo le generó que se grabó en su memoria. “Si yo pude sentir eso por una película, quiero hacer algo que le haga sentir cosas a la gente”, enfatizó en diálogo con Diario Río Negro.



Villar vivió parte de su niñez en Cipolletti y luego se instaló con su familia en un pequeño departamento del centro neuquino. Asistió al jardín “del conejito” y a la escuela 201. Allí atravesó la crisis de 2001, en una época en la que las películas también se convirtieron en refugio ante las dificultades.



A dos cuadras estaba el legendario Blockbuster donde pasaba horas eligiendo películas, uno de sus rituales favoritos. Comentó que fue una forma de lidiar con el divorcio de sus padres. “Alquilaba muchas películas y veía muchas películas los fines de semana. Esa era mi vida básicamente en la primaria y en la secundaria”, confesó.

Su película «ExtraVagante» llegó a las salas porteñas. (Gentileza).



Durante la escuela secundaria, adquirió una pequeña cámara hogareña con la que grabó sus primeros cortometrajes. Junto a sus compañeros, logró proyectar esas producciones incipientes en la Semana de las Artes escolar. Ahí comprobó el efecto de su obra al escuchar las risas del público.



Resultó el empujón para empezar a formarse los 16 años, antes de terminar la escuela. Como además le gustaba escribir, lo primero que hizo fue tomar clases de guion con Alfredo López en la sala Conrado Villegas. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, la decisión estaba tomada: quería estudiar cine.



Se mudó para estudiar la licenciatura en Cine y Televisión en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Señaló que le hubiese encantado quedarse en la región, pero no había oferta académica por aquellos años. Hoy sí existe la posibilidad para los jóvenes, ya que la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) tiene una sede en Neuquén capital.



En plena formación, la ilusión comenzó a resquebrajarse. No era lo que esperaba. Que le gustara escribir y ver películas no alcanzaba. “No es solamente contar historias, hay toda una cuestión política detrás del cine”, remarcó. Se dio cuenta que, además de guion, tenía que saber dirigir y aprender sobre producción. “Todo lindo con la teoría, todo lindo con los por qué, las motivaciones, pero ahora necesito conseguir la plata”, se percató.



Cuando se graduó le dijo a dos amigos: “Me quiero ir a filmar a Neuquén mi primer película. ¿De qué se trata? No sé, no tengo ni idea, no me importa, vayamos”.

Hacer cine en Neuquén



Y así lo hicieron. Regresó a su provincia, sumó a sus compañeros de la infancia y rodaron su ópera prima. Así nació “ExtraVagantes”, su primer largometraje de docuficción, una producción independiente. Tras un recorrido por festivales, atrajo la atención de una distribuidora y logró abrirse paso hasta la cartelera del Cine Gaumont.



En ese trayecto se topó de frente con la realidad de la producción. Acostumbrado a huir de las matemáticas, pese a tener una madre contadora, descubrió que hacer cine requería sumergirse en interminables planillas excel. Lo compara con la película Matrix: aprender a ver los números detrás de cada proyecto le permitió gestionar de manera integral el financiamiento de sus historias.



Con esa madurez, Villar desmitifica la visión pura y exclusivamente artística de la pantalla grande. “El cine es 95% abogados y contadores y el 5% restante, bueno, ahí está el talento. Ahí está el arte”, reflexionó.



Pese a las trabas financieras o logísticas, su apuesta por el sur se mantiene inquebrantable. Disfruta del clima local, elige vivir en Neuquén y en la Patagonia. “Yo quiero hacer cine en Neuquén. Este es mi territorio”, insistió. Comprobó que puede hacerlo y fundó Vagantes Producciones.



“Puede parecer un poco exagerado lo que voy a decir, pero yo quiero hacer lo que hizo Bob Marley por Jamaica. Yo lo quiero hacer por Neuquén. Yo quiero que Neuquén esté en boca de todos, que se sepa que acá hay cosas, que este lugar existe y que es hermoso”, enfatizó.

«¡Mamá, quiero hacer cine!»: cómo anotarse a la masterclass de este sábado en Neuquén

Además de dirigir su compañía Vagantes Producciones y avanzar con su nueva película de ficción “¡Mirá al payaso!”, Villar dedica parte de su carrera a la docencia.



Se desempeñó como profesor de nivel medio a cargo de las materias Producción Audiovisual e Iluminación en instituciones de Plottier. Esta faceta educativa responde a su interés por transmitir los aspectos técnicos y burocráticos de la industria.



Este sábado 7 de noviembre a las 18 dictará la masterclass gratuita, “¡Mamá, quiero hacer cine!”, en el auditorio del subsuelo de la Municipalidad de Neuquén. La actividad, organizada por el proyecto Voces que Lideran, analizará el trabajo detrás de cámara, las etapas de una producción y las posibilidades reales de forjar una carrera en la región. Las inscripciones se gestionan a través de la cuenta de Instagram @vocesquelideran.



El encuentro busca aportar herramientas concretas a jóvenes creadores sobre el carácter independiente de los proyectos audiovisuales. Uno de los temas centrales de la charla abordará la manera de comunicar esta vocación, dado que la profesión exige un perfil emprendedor. “Agradezco a mi familia y a todas las familias de las personas que quieran dedicarse a esto, porque la familia es el primer mecenas”, resaltó.