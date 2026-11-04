Fredonia busca ampliar el proyecto El Dorado-Monserrat: detectó nuevas zonas de oro y plata en Santa Cruz

La canadiense Fredonia Mining informó nuevos resultados de perforación en su proyecto de oro y plata El Dorado-Monserrat, ubicado en el Macizo del Deseado, en Santa Cruz. Según precisó, los trabajos en el sector Herradura Hill identificaron mineralización tanto en profundidad como hacia el oeste del diseño actual del tajo, lo que abre la posibilidad de ampliar el esquema conceptual de explotación.

El presidente y CEO de la compañía, Estanislao Auriemma, expresó que Herradura Hill «sigue demostrando un importante potencial de exploración más allá de la mineralización definida actualmente».

El empresario destacó especialmente los resultados de los pozos HDDH062 y HDDH061 por la mineralización identificada en el límite occidental del tajo y más allá de su diseño actual. «Junto con el pozo HDDH063, estos resultados refuerzan nuestro conocimiento geológico de Herradura Hill y proporcionan objetivos prometedores para una mayor exploración», añadió.

«Con un sólido estudio de viabilidad preliminar (PEA) ya en manos, nuestro enfoque se centra en avanzar con El Dorado-Monserrat hacia la fase de desarrollo, al tiempo que continuamos desentrañando el potencial de exploración de este extenso sistema aurífero y argentífero», concluyó.

Los próximos pasos para la empresa serán integrar los resultados en su modelo de bloques y continuar con la perforación de seguimiento enfocada en las extensiones en profundidad tanto en Herradura Hill como en Main Veins, en apoyo del Estudio de Prefactibilidad que prevé completar en 2027.

Qué arrojaron los resultados de perforación

Uno de los resultados más destacados corresponde al pozo HDDH062, que registró una intersección de 25 metros con una ley de 1,6 gramos por tonelada de oro equivalente (AuEq), desde los 120,3 metros de profundidad. Dentro de ese intervalo se identificaron 3,5 metros con una ley de 5,5 gramos por tonelada. Además, el mismo sondaje encontró otros 35 metros con 0,8 gramos por tonelada de AuEq, a partir de los 153,5 metros.

La perforación se realizó en el extremo occidental del diseño actual del tajo y, según la compañía, los resultados indican que la mineralización podría continuar en profundidad. Esa extensión será uno de los objetivos de los próximos trabajos de seguimiento.

Otro de los resultados relevantes surgió del pozo HDDH061, ubicado a más de 200 metros al oeste de HDDH062. Allí se interceptaron 10 metros con una ley de 0,75 gramos por tonelada de AuEq, desde los 51 metros, incluido un tramo de 1,5 metros con 3,3 gramos por tonelada.

La compañía destacó que este sondaje identificó mineralización de oro y plata por fuera de la huella contemplada en el diseño actual del tajo. Sin embargo, todavía resta establecer si esa zona tiene continuidad con el depósito conocido.

En tanto, el pozo HDDH063 aportó información dentro del sector centro-este del tajo y permitió reforzar el modelo geológico existente. La perforación registró dos intervalos: cinco metros con 1,46 gramos por tonelada de AuEq desde los 97 metros, incluidos 1,4 metros con 4,7 gramos por tonelada; y otros 7,7 metros con 0,98 gramos por tonelada, con un tramo de un metro de 3,76 gramos por tonelada.

Fredonia señaló que estos resultados respaldan la estimación de recursos utilizada en el modelo de bloques actual. No obstante, las nuevas intersecciones se obtuvieron después de la fecha efectiva de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) y todavía no están incorporadas a una estimación de recursos minerales ni a una evaluación económica del proyecto.