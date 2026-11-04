Jorge Macri condenó el brutal ataque a trabajadoras trans en Palermo: «Les vamos a caer con todo el peso de la ley»

El brutal ataque en patota contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo continúa generando una fuerte repercusión. Un grupo de jóvenes agredió a golpes y les arrojó objetos a las mujeres que se encontraban en el lugar, para luego difundir el hecho en sus redes sociales. Pese a que aún no hay detenidos, se confirmó que la Policía de la Ciudad ya interviene en el caso y busca identificar a cada uno de los involucrados.

Tras la viralización de los videos, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, condenó el violento episodio. El funcionario catalogó lo sucedido como un hecho de «suma gravedad» y confirmó que no permitirán que «estos delitos queden impunes».

A través de su cuenta de X, el mandatario notificó que los ministerios de Seguridad, a cargo de Horacio Giménez, y de Justicia, liderado por Gabino Tapia, ya avanzan con las diligencias correspondientes. «Les vamos a caer con todo el peso de la ley», aseguró respecto a los agresores.

Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes. Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes. Les vamos a caer con todo el peso de la ley. — Jorge Macri (@jorgemacri) November 3, 2026

La Fiscalía porteña abrió el expediente de oficio

Según diversos testimonios, las trabajadoras sexuales respondieron a la agresión. Durante el enfrentamiento, un adolescente de 14 años, oriundo de Berazategui, sufrió un golpe en la cabeza con una linga de bicicleta. El SAME lo trasladó al Hospital Fernández, donde recibió atención por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico leve.

Los agresores participaban de una convocatoria de ciclismo stunt, una disciplina enfocada en trucos y acrobacias. Uno de los organizadores explicó al portal SM Noticias que un grupo se desprendió del recorrido establecido para dirigirse hacia los bosques de Palermo, lugar donde se iniciaron las agresiones verbales y el posterior enfrentamiento.

El hecho generó un repudio generalizado desde distintas organizaciones. Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad y referente de la comunidad LGTBQ, repudió el accionar en sus redes sociales.

“Desde la Fundación Igualdad, repudiamos la agresión que sufrieron personas travestis trans en Palermo. Un grupo de jóvenes las persiguió y las golpeó en plena calle, lo filmó y después lo subió a las redes. Esto no es una broma ni chiste o un exceso de una noche. Es violencia y delito de odio por identidad de género. Que se hayan filmado y se rían de lo que hacían muestra la impunidad con la que se sienten habilitados a actuar. Los discursos de odio avanzan, y muchas veces se promueven desde lugares de poder o autoridades del gobierno”, señaló Paradiso Sottile.

Debido a las lesiones sufridas por el menor, la Fiscalía porteña abrió el expediente de oficio, al tener competencia sobre este tipo de delitos. Los investigadores evalúan aplicar el agravante por odio de género en la acusación.