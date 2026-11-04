Elecciones en Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso, el fuerte voto castigo a Donald Trump

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos reconfiguraron el escenario político con una victoria del Partido Demócrata, que logró el control del Senado y la Cámara de Representantes. Los resultados evidenciaron un cambio de tendencia en el electorado, afectando a candidatos respaldados por el presidente Donald Trump en diversos estados clave.

El mapa electoral mostró triunfos demócratas en zonas históricamente republicanas, incluyendo contiendas legislativas y ejecutivas en estados como Texas, Georgia, Ohio y Kansas.

Triunfos históricos y cambios en el Congreso de Estados Unidos

Según lo informado por AP, la jornada electoral registró resultados sin precedentes a nivel estatal, marcando hitos en la representación política.

Texas: Gina Hinojosa superó a Greg Abbott, convirtiéndose en la primera gobernadora latina del estado. En la carrera al Senado, James Talarico venció a Ken Paxton.



Gina Hinojosa superó a Greg Abbott, convirtiéndose en la primera gobernadora latina del estado. En la carrera al Senado, James Talarico venció a Ken Paxton. Georgia: Keisha Lance Bottoms alcanzó la gobernación, siendo la primera mujer afroamericana en liderar un estado en Estados Unidos.



Keisha Lance Bottoms alcanzó la gobernación, siendo la primera mujer afroamericana en liderar un estado en Estados Unidos. Kansas: Adam Hamilton logró un escaño en el Senado, el primero para el Partido Demócrata en ese estado desde 1932.



Adam Hamilton logró un escaño en el Senado, el primero para el Partido Demócrata en ese estado desde 1932. Michigan: Abdul El-Sayed ganó su elección al Senado, perfilándose como el primer senador musulmán.

El impacto económico en las urnas de Estados Unidos

La Encuesta de Votantes de AP (AP VoteCast) señaló que la situación económica y el descontento general fueron factores determinantes en la decisión del electorado.

Aproximadamente tres cuartas partes de los consultados expresaron insatisfacción con el rumbo del país.



Un 80% de los votantes indicó que la inflación generó dificultades financieras «severas» o «moderadas», señalando a las políticas actuales como factor principal.



El Partido Republicano registró una disminución en el apoyo de jóvenes, hombres afroamericanos y votantes hispanos respecto a elecciones anteriores.

El escenario político hacia los próximos dos años

Con la mayoría en ambas cámaras, el Partido Demócrata delineó una agenda que incluirá una mayor supervisión sobre el Poder Ejecutivo. Figuras como Hakeem Jeffries indicaron que se priorizará el control sobre funcionarios gubernamentales y posibles investigaciones, publicó AP.

El presidente Donald Trump, por su parte, reaccionó a los resultados a través de sus redes sociales. Señaló que no considera las elecciones como una derrota personal al no estar en la boleta, y anticipó el uso de su poder de veto para frenar iniciativas demócratas en el Congreso.