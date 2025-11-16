El pozo millonario de Quini 6 este 16 de noviembre 2025: descubrí cómo participar

Quini 6: pozo millonario récord para el sorteo de hoy, domingo 16 de noviembre 2025. Crece la expectativa por el sorteo de esta noche. Conocé acá de cuánto es el pozo acumulado, el detalle de la modalidad «Siempre Sale» (que sí o sí entrega ganadores) y el horario exacto de la transmisión en vivo.

Quini 6: ¿De cuánto es el pozo millonario de este domingo 16 de noviembre 2025?

Quini 6 pone en juego un nuevo pozo millonario este domingo 16 de noviembre 2025, con un estimado premio que supera los 11.150 millones de pesos. Esta suma abultada se repartirá entre aquellos afortunados que logren acertar los seis números ganadores, elegidos entre el 00 y el 45.

Pozo estimado de Quini 6 para este domingo 16 de noviembre 2025.-

Es importante recordar que, si no hay ganadores con seis aciertos en el juego principal, una parte del pozo puede distribuirse en las modalidades secundarias o en el popular «Siempre Sale», que garantiza ganadores.

¿Dónde se puede apostar a Quini 6?

Las apuestas de Quini 6 se realizan exclusivamente en las agencias de lotería autorizadas de todo el país. Al momento de jugar, asegurate de recibir tu ticket, que será indispensable para acreditar cualquier premio.

Tené en cuenta que el plazo para reclamar tu premio es de siete días a partir de la fecha del sorteo.

Quini 6: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo en vivo este domingo 16 de noviembre 2025?

No te pierdas la emoción en vivo. El sorteo de Quini 6 se realiza este domingo 16 de noviembre 2025 a partir de las 21:15 horas desde la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

Podés seguir la transmisión en vivo a través de los siguientes canales oficiales:

RTS Santa Fe

IP Noticias

Telefe Santa Fe

Canal 9 de Paraná

Por streaming en la cuenta oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: modalidades de juego y cómo participar este domingo 16 de noviembre 2025

Con tu ticket de apuesta inicial de Quini 6, participás en las diferentes modalidades que ofrecen múltiples chances de ganar pozos millonarios.

Estas son:

Tradicional: La base del juego, donde se sortean los primeros seis números.

La base del juego, donde se sortean los primeros seis números. La Segunda: Una segunda oportunidad con los mismos números elegidos en el Tradicional.

Una segunda oportunidad con los mismos números elegidos en el Tradicional. Revancha: Con los mismos números de tu apuesta inicial, participás por un nuevo pozo.

Con los mismos números de tu apuesta inicial, participás por un nuevo pozo. Siempre Sale: ¡La modalidad que siempre tiene ganadores! Si no hay aciertos en las categorías anteriores, el pozo se reparte entre los que logren la mayor cantidad de aciertos (cinco, cuatro o los que sean necesarios).

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale, es condición indispensable haber participado previamente en el sorteo Tradicional con el mismo cupón de apuesta.