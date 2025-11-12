Resultados del Quini 6: ¿Quiénes fueron los afortunados del miércoles 12 de noviembre 2025?

¿La fortuna te eligió este miércoles 12 de noviembre de 2025? Quini 6 volvió a poner en juego un pozo millonario y la expectativa por un nuevo afortunado fue total. Con la mira puesta especialmente en el «Siempre Sale», que garantiza un ganador sí o sí, la suerte estuvo más cerca que nunca.

Revisá acá tu boleta: te traemos todos los resultados del sorteo de Quini 6 de este miércoles 12 de noviembre 2025 y los números ganadores para que descubras si esta vez tus sueños se hicieron realidad.

Quini 6: todos los números del sorteo del miércoles 12 de noviembre 2025

TRADICIONAL:

Números sorteados: 09 – 16 – 45 – 20 – 02 – 38

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.017.580.142,25

Con cinco aciertos: 31 ganadores, que recibirán $990.015,24

Con cuatro aciertos: 1.322 ganadores, que recibirán $6.964,56

LA SEGUNDA

Números sorteados: 04 – 19 – 23 – 24 – 38 – 39

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.410.404.585,75

Con cinco aciertos: 9 ganadores, que recibirán $3.410.052,50

Con cuatro aciertos: 947 ganadores, que recibirán $9.722,43

REVANCHA

Números sorteados: 19 – 28 – 32 – 34 – 37 – 41

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $6.147.003.708,00

SIEMPRE SALE

Números sorteados: 00 – 12 – 13 – 16 – 22 – 32

Con cinco aciertos: 37 ganadores, que recibirán $7.441.168,99

Con seis aciertos: cero vacantes con un pozo de $275.323.252,50

POZO EXTRA

Números sorteados: 02 – 04 – 09 – 16 – 19 – 20 – 23 – 24 – 28 – 32 – 34 – 37 – 38 – 39 – 41 – 45

735 ganadores, que recibirán $176.870,75

Cómo se juega

El Quini 6 es un juego de azar poceado, por lo que el pozo a distribuir entre los ganadores será siempre proporcional a lo recaudado en las apuestas.

Para jugar, cada persona elije 6 números sobre un total de 46, que van del 00 al 45 inclusive. También deberá elegir la modalidad en que quiere apostar: Tradicional, Revancha o Siempre sale, que tienen diferentes valores y premios. Cabe destacar que Revancha y Siempre sale son adicionales al Tradicional, que es la apuesta mínima que se puede hacer.

El sorteo se hace los miércoles y domingos a las 21:15. Los premios se otorgan a quienes logren de 4 a 6 aciertos en la modalidad Tradicional, 6 aciertos en Revancha y 4, 5 o 6 aciertos en Siempre sale.

Finalmente, el pozo extra son 6 aciertos surgidos de las 18 extracciones que se realizan para los dos sorteos de la modalidad Tradicional y Revancha.