El próximo feriado nacional coincide con el inicio del Mundial Qatar 2022 ¿cuándo es?

El próximo 20 de noviembre es feriado porque se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar ese día en 1845. De acuerdo al organigrama de feriados establecidos por el gobierno nacional, será un fin de semana largo, ya que el lunes 21 de noviembre fue declarado feriado con fines turísticos.

¿Por qué es feriado el 20 de noviembre?

El domingo 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, coincide con el inicio del Mundial Qatar 2022. El fin de semana largo se podría extender unas horas más, ya que el martes 22 a las 7:00 de la mañana será el debut de Argentina en el Mundial ante Arabia Saudita.

En tanto, el domingo 20 se enfrentarán Qatar y Ecuador a las 13, el lunes 21, jugarán Inglaterra vs. Irán (10), Senegal vs. Países Bajos (13) y Estados Unidos vs. Gales (16).

La Batalla de la Vuelta de Obligado tuvo lugar en 1845 y en ese entonces Juan Manuel de Rosas era el gobernador de la Confederación Argentina. Ese día las tropas argentinas repelieron la invasión del ejército anglo-francés, que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Pero el gobierno de Rosas, que fue respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió.

Los invasores querían ingresar por el Paraná, pero las tropas argentinas, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon a la llegada de los anglo-franceses en un recodo del río: la Vuelta de Obligado, en San Pedro Buenos Aires. Este acontecimiento significó una defensa de las fronteras nacionales y el comercio local.

¿Qué feriados restan en 2022?

– 20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional.

– 21 de noviembre – Feriado con fines turísticos.

– 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María.

– 9 de diciembre – Feriado con fines turísticos.

– 25 de diciembre – Navidad.