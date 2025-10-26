Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados de las votaciones legislativas

Los primeros datos del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas nacionales comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas de este domingo. La Dirección Nacional Electoral (DINE) estableció este horario como inamovible, en cumplimiento de la normativa que impide la publicación de resultados antes de que transcurran tres horas desde el cierre de la votación, pautado para las 18.

Para la primera publicación de datos, se espera que el proceso haya alcanzado aproximadamente el 40% del total nacional. La carga continuará avanzando durante la noche, y según estimaciones oficiales, alrededor de las 23 horas podría conocerse cerca del 85% de los resultados provisorios, aunque este porcentaje puede variar según la complejidad de cada distrito.

La jornada electoral moviliza a 35.987.634 electores habilitados, quienes emitirán su voto en 119.710 urnas distribuidas en 17.339 locales de comicios en todo el país.

De ese total, 91.905 urnas transmitirán sus resultados de forma electrónica desde los mismos centros de votación. Un total de 14.369 establecimientos enviarán los telegramas directamente al centro de cómputos del Correo Argentino, mientras que el resto lo hará a través de 953 sucursales electorales, bajo la supervisión de digitadores, fiscales y apoderados partidarios.

Elecciones 2025: cómo seguir los datos del escrutinio

Desde la DINE informaron que los datos estarán disponibles a través de la aplicación oficial “Elecciones Legislativas 2025”, ya habilitada para descarga en teléfonos móviles. Mediante esta plataforma, los ciudadanos podrán consultar los resultados del escrutinio provisorio en tiempo real, tanto por provincia como por categoría electoral, además de acceder a los resultados por mesa y a los telegramas digitalizados que se contabilicen durante la noche del domingo.

Por disposición de la Cámara Nacional Electoral, los datos deberán ser publicados únicamente por distrito electoral, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional y la legislación vigente. La resolución lleva las firmas de Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Hernán Corcuera.

En paralelo, y con el transcurso de las horas, se esperan los primeros análisis políticos en torno al reparto de bancas en el Congreso de la Nación, a partir del sistema D’Hondt que rige la distribución proporcional de escaños según la cantidad de votos obtenidos por cada lista. Las principales fuerzas políticas seguirán de cerca la evolución del escrutinio, con especial atención en distritos clave, como Buenos Aires, donde se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados.