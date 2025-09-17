Elecciones de legislativas de octubre 2025: qué hacer si no figuro en el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón definitivo de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre 2025. De esta manera, todos los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación, el número de mesa y el de orden. Sin embargo, ¿qué debo hacer si no figuro en el padrón electoral? Acá te lo detallamos.

Elecciones de octubre 2025: qué hacer si no figuro en el padrón

De cara a las próximas elecciones de octubre 2025, es fundamental que cada elector verifique sus datos, ya que pueden existir modificaciones respecto a comicios anteriores. En ese sentido, en caso de detectar errores u omisiones en los datos personales o si se requiere solicitar la eliminación de personas fallecidas del padrón provisorio, los ciudadanos tienen un plazo de 9 días para corregir cualquier error, es decir, hasta el 26 de septiembre 2025.

Elecciones 2025: información clave para el padrón electoral, dónde voto

El padrón para las elecciones de octubre 2025 ya está disponible para consulta. Todos los ciudadanos pueden verificar si sus datos son correctos y si figuran correctamente en el registro para sufragar. Para acceder a la información, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la página www.padron.gob.ar, un sitio de acceso libre y gratuito.

Es de suma importancia que cada elector ingrese sus datos personales para obtener la información oficial sobre el lugar y la mesa donde deberá emitir su voto. Además, en caso de detectar errores u omisiones, ya sea en su nombre, dirección, o cualquier otro dato personal, los ciudadanos podrán solicitar la corrección correspondiente hasta el 26 de septiembre.