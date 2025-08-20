Empleadas domésticas: a estas asignaciones de Anses pueden acceder las trabajadoras en septiembre 2025

La Anses, organismo que ahora depende del Ministerio de Capital Humano, recordó en su página web que las empleadas domésticas pueden acceder en septiembre 2025 a tres asignaciones que abona la administración. Acá te dejamos los detalles.

Paralelamente, el Gobierno Nacional recordó que se considera personal de casas particulares a aquellas personas que se desempeñan en tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades del hogar, asistencia personal, acompañamiento y cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad.

Asignaciones de Anses para las empleadas domésticas en septiembre 2025

El Gobierno Nacional, a través de la Anses, recordó que las empleadas domésticas pueden solicitar las siguientes asignaciones de Anses en septiembre 2025:

Asignación por Maternidad

Asignación Universal por Hijo (AUH)

por Hijo (AUH) Asignación por Embarazo para Protección Social

La Asignación por Maternidad busca garantizar los ingresos de las personas embarazadas que trabajan en relación de dependencia, mientras dure su licencia por maternidad. La Asignación Universal por Hijo (AUH) garantiza una prestación mensual a la madre o padre que está a cargo de sus hijos menores de 18 años o con discapacidad sin límite de edad. Por último, la Asignación por Embarazo es para acompañar a las personas gestantes durante todo el embarazo.

Para más información sobre estas prestaciones, las interesadas pueden visitar el apartado que tiene Anses para las empleadas domésticas en el sitio web. Allí el organismo previsional ofrece información sobre el régimen laboral para el personal de casas particulares.

Las empleadas domésticas que cobrarán un 30% más en septiembre 2025

En septiembre 2025, habrá empleadas domésticas que cobrarán un 30% más que el resto en su salario. Esto se debe a que viven y trabajan en las denominadas zonas desfavorables, comprendidas por las siguientes regiones del país: