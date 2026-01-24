ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

En medio de la ola de calor, la ANMAT prohibió un desinfectante para piletas

La ANMAT prohibió en todo el país la venta, uso y distribución de un desinfectante para piscinas de la marca Ingenia tras detectar irregularidades en el rotulado y la falta de certificación correspondiente, e inició un sumario sanitario contra la empresa responsable.

Redacción

Por Redacción

 La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en toda la Argentina y en plataformas de venta electrónica de un desinfectante para piscinas de la marca “Ingenia”.

ANMAT inició un sumario y prohibió un desinfectante para piscinas en todo el país

    Se trata de un producto de uso doméstico clasificado como riesgo 2. Este nivel de riesgo indica que presenta un nivel de peligrosidad mayor debido a su composición o actividad, por lo que debe estar evaluado aprobado con su correspondiente certificado nacional para poder ser comercializados.

    El producto fue prohibió luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT detecte diferencias en el rotulado, ya que en la etiqueta figuraba la marca “Ingenia”, mientras que en la tapa se denominaba como “Clorotech”.

    Por ello, la ANMAT decidió iniciar un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., quienes reconocieron como propio el producto en cuestión.


    Temas

    ANMAT

    piletas

     La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en toda la Argentina y en plataformas de venta electrónica de un desinfectante para piscinas de la marca “Ingenia”.

    Registrate gratis

    Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

    Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

    Últimas noticias

    Comentarios