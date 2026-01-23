Anmat prohibió la venta de protectores solares y cosméticos: cuáles son los motivos y el listado completo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó de la quita de productos cosméticos y protectores solares del mercado por falta de información y desconocida elaboración de los productos que pueden afectar la salud de los usuarios.

La decisión fue emitida en el Boletín oficial bajo la disposición 94/2026. La empresas encargada de los productos y deberán iniciar acciones legales y de fundamentación son: El Árbol, Aromas de la Tierra y RE!, los cuales presentaron 34 productos no notificados en la Anmat, con cuestionamientos en su producción y carencias en su inscripción sanitaria.

Para las investigaciones de sus elaboraciones y distribución, se trabajó con evidencia fotográfica y análisis en ventas de plataformas online. Los productos retenidos son:

Pastas dentales

Desodorantes

Protectores solares

Emulsiones corporales

Repelentes

J abones líquidos

Cremas faciales

Tónicos

Mascarillas

Shampoos

Acondicionadores

Perfumes

Disposición 94/2026

Las causas del retiro de productos por parte de Anmat

Tras la suspensión de los elementos de limpieza personal y cosmética, Anmat informó que: «A fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos. Se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible conocer su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”

Protector solar

También se emitió la resolución 95/2026, sobre la marca LEAGUS COSMETICS, que comercializaba productos capilares como shampoos, acondicionadores, baños de crema y alisadores. Estos productos se comercializaban sin registro sanitario, a través de sitios web y plataformas de venta.

Desde la resolución declararon que los productos pueden tener formol, un ingrediente considerado de riesgo para la salud. Según la autoridad, la exposición al conservante puede provocar irritación de la piel, ojos y vías respiratorias, y su uso prolongado incrementa la probabilidad de carcinomas.

Otra de las marcas en el ojo de la tormenta es Keratin Liss, con sus productos de «botox capilar”, “alisado definitivo”, “alisado thermal japonés”, “alisado 3D plastificado”, “shock de keratina” y “shampoo neutro”.

Según Anmat y la disposición 96/2026, los productos y servicios mencionados de Keratin Liss no cuentan con las regulaciones sanitarias vigentes. Ante esta medida la autoridad sanitaria prohibió la comercialización, el uso y la promoción de todos los lotes y presentaciones de dichas marcas en todo el país, así como en plataformas digitales, hasta que se regularice su situación ante el organismo.

Con información de Infobae