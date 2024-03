Qué edad hay que tener para cobrar la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se gestionan a través de ANSES.-

ANSES mantiene activas las Pensiones No Contributivas (PNC), una prestación que otorga el Estado argentino a quienes no posean un trabajo en relación de dependencia y que no hayan realizado un aporte al sistema previsional, es decir al sistema de jubiliación.

Además del aporte económico, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES brindan asistencia médica gratuita y ayuda social complementaria a quienes no registran contribuciones.

Según informa ANSES, la mayoría de estas Pensiones No Contributivas (PNC) va a personas con discapacidad o invalidez, en un 76%. Otras se entregan, también, a madres de siete o más hijos y a personas mayores de 70 años sin ingresos, entre varias.

La Pensión No Contributiva (PNC) resulta incompatible con otros tipos de pensiones y/o asignaciones, es decir que las personas que poseen una PNC no pueden contar con otra pensión y/o jubilación. La titularidad es vitalicia, hasta tanto se conserven las mismas condiciones que dieron lugar a su otorgamiento.

Qué edad hay que tener la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

Cada Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES tiene requisitos específicos para su cobro. Por eso, repasamos a continuación cuál es la edad en cada caso.

Pensión No Contributiva (PNC) por vejez – Destinadas a personas mayores de 70 años que no tienen otros recursos económicos.

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez – No hay una edad mínima para solicitarla ante ANSES. El requisito es que la incapacidad del solicitante sea igual o mayor al 66%.

Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos – Esta pensión puede solicitarse a cualquier edad ante ANSES.