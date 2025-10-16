Estado actualizado de pasos fronterizos a Chile: este jueves 16 de octubre 2025 viajá seguro

¿Vas a cruzar a Chile? Planificá tu viaje para este jueves 16 de octubre 2025 con toda la información de servicio en un solo lugar. Consultá aquí el estado actualizado de los pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro: horarios de Cardenal Samoré, Pino Hachado y más, la documentación obligatoria para no tener demoras y el pronóstico del tiempo en la cordillera.

Pasos fronterizos con Chile jueves 16 de octubre 2025: ¿cómo están los cruces desde Argentina hoy?

¿Cómo están los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile este jueves 16 de octubre 2025? Encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado hoy: jueves 16 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 19.

ATENCIÓN : Cinta asfáltica mojada y viento, equipos operando.

: Cinta asfáltica mojada y viento, equipos operando. Portación portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma hoy: jueves 16 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.

ATENCIÓN : Posible formación de hielo.

: Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum hoy: jueves 16 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario habilitado: de 8 a 20. Consultar horarios de barcaza.

ATENCIÓN : Sectores con hielo y barro. Visibilidad reducida por neblinas.

: Sectores con hielo y barro. Visibilidad reducida por neblinas. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: jueves 16 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.

ATENCIÓN : Sectores con hielo y barro.

: Sectores con hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré hoy: jueves 16 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.

en horario normal: de 8 a 19. Calzada despejada y húmeda, posible formación de hielo en sectores.

Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

ATENCIÓN : Pronóstico de lluvia y nieve ligera.

: Pronóstico de lluvia y nieve ligera. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen hoy: martes 16 de octubre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Aguarda anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo jueves 16 de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy?

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se informó que este jueves 16 de octubre 2025, el pronóstico para la zona de lagos adelanta hoy:

El pasaje de un frente frío provoca lluvias y nevadas en cordillera.

Períodos ventosos en toda la región.

Soleado y calmo jueves y viernes.

Calor hacia el fin de semana.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos este jueves 16 de octubre 2025: conexión Argentina – Chile

Las autoridades de Vialidad Nacional en Argentina informan este jueves 16 de octubre 2025:

Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.

y de para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno. Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.

y el antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento. Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.

Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.