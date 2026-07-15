Cutral Co: Argentina contra Inglaterra se verá en el monumento a Messi

Desde las 16 se verá en pantalla gigante el partido entre Argentina e Inglaterra. (Foto: archivo)

El séptimo partido que jugará en el Mundial 2026 Argentina contra Inglaterra se podrá ver en la pantalla gigante que está montada al lado del monumento a Lionel Messi, frente a la Ruta 22, en Cutral Co. Desde las 16 estará todo dispuesto para hacer la transmisión y disfrutar de esta instancia nueva instancia.

Desde el municipio cutralquense se confirmó que está dispuesto el operativo de seguridad, a través de Proteción Civil y de la Policía.

Hoy, a las 16, la gran estatua del capitán del seleccionado argentino, Lío Messi, obra del artista local Aldo Beroisa se convertirá en el punto de encuentro para quienes quieran ver en pantalla gigante, la transmisión del partido contra el seleccionado inglés.

El lugar, que cuenta con algunos bancos, tiene el espacio con veredas, parquizado y con estacionamiento para que quienes lleguen allí con reposeras, por ejemplo, también puedan ubicarse. Como quedó demostrado la sábado por la noche, el frío no fue obstáculo para que las familias se acerquen hasta el sitio. Y así compartir el sentimiento por el seleccionado de fútbol con otras personas.

Pero no solo es para el público local porque en las anteriores ocasiones, se pudo observar a trabajadores transportistas o del área petrolera, que resolvieron detener su marcha, estacionar y mirar el partido para seguir camino hasta su destino.

Como el monumento está situado frente a la Ruta 22 – en inmediaciones al kilómetro 1.332– y Manuel Savio, se dispone de un operativo de control en el tránsito vehicular.

Los festejos se trasladaron a Messi

Antes de que se montara la estatua de Messi, a la salida oeste de Cutral Co, el punto de reunión de los festejos ante cada triunfo argentino o de los diferentes clubes se realizaba en pleno centro.

El monolito fundacional situado en avenida Carlos H. Rodríguez y Avenida del Trabajo se convertían en el lugar al que la población acudía para dar rienda suelta a las celebraciones y hacer las caravanas de vehículos. Sin embargo, desde junio pasado, todo el festejo se trasladó hasta el monumento.

Las transmisiones comenzaron con el debut ante Argelia que se jugó por la tarde; con Austria; la tercera fecha contra Jordania; con Cabo Verde; con Egipto y el último contra Suiza.