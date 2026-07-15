El deporte, un lugar de paz y encuentro

Fernando Brugaletta *

Foto: Emiliano Ortiz.

El deporte es uno de los lenguajes universales más fecundos para construir la paz. Nos enseña a reconocer la dignidad del otro, a respetar las reglas, a valorar el esfuerzo compartido y a comprender que el verdadero triunfo consiste también en crecer como personas y como comunidad.

El papa Francisco afirmó en numerosas oportunidades que «el deporte es un camino para construir la paz, porque es una escuela de respeto y de lealtad que hace crecer la cultura del encuentro». Esa convicción inspira el trabajo de nuestra Subcomisión: promover el deporte como un ámbito privilegiado para educar en los valores de la fraternidad, el diálogo, la solidaridad y el bien común.

En esa misma línea, el papa León XIV ha invitado a redescubrir el deporte como una expresión de la fraternidad entre los pueblos, capaz de tender puentes donde existen diferencias y de favorecer una auténtica cultura del encuentro.

Por ello, este partido debe ser vivido como lo que verdaderamente es: un partido de fútbol. Como expresó el entrenador de la Selección Argentina, se trata de un juego, y nada más que eso. La pasión por nuestros colores puede convivir plenamente con el respeto por el rival y con la alegría que el deporte despierta en millones de personas.

La causa de las Islas Malvinas ocupa un lugar permanente en la memoria y en el corazón de los argentinos, y merece ser honrada con respeto y responsabilidad. Precisamente por ello, no corresponde trasladar esa historia al terreno de juego ni cargar sobre una competencia deportiva el peso de cuestiones que pertenecen a otro plano de la vida de nuestras naciones.

Deseamos que esta semifinal sea una verdadera fiesta del deporte; que prevalezcan el juego limpio, el respeto mutuo y el reconocimiento del esfuerzo de ambos equipos. Que quienes ingresen al campo de juego sean un ejemplo para los millones de niños y jóvenes que encuentran en el deporte una escuela de vida.

Que este encuentro nos recuerde que competir no es enfrentarse como enemigos, sino compartir una misma pasión desde el respeto. Porque cuando el deporte vive sus valores más auténticos, se convierte en un verdadero instrumento de paz y fraternidad entre los pueblos.