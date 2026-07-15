La bruja que ya acertó dos veces con la Selección argentina anticipó qué pasará ante Inglaterra

Cada vez que la Selección argentina sale a la cancha en el Mundial 2026, miles de hinchas vuelven a buscar las predicciones de Marcela López, la tarotista salteña conocida como la Bruja del Camino, quien ganó gran popularidad por sus pronósticos sobre la Albiceleste.

Según publicó PrimiciasYa, la vidente despertó un fuerte interés entre los fanáticos luego de acertar algunas de sus lecturas más comentadas durante el torneo, por lo que su nueva predicción para la semifinal entre Argentina e Inglaterra volvió a generar expectativa.

Los pronósticos que impulsaron su popularidad

La Bruja del Camino llamó la atención de los seguidores de la Selección cuando anticipó el desarrollo del partido frente a Egipto. En aquella oportunidad aseguró que Argentina lograría remontar un 2-0 en contra durante el tramo final del encuentro, una predicción que coincidió con lo ocurrido en la cancha.

Tiempo después volvió a captar la atención al realizar una lectura favorable para el cruce frente a Suiza, otro de los pronósticos que muchos usuarios destacaron en las redes sociales.

Qué predijo para Argentina ante Inglaterra

De cara a la semifinal del Mundial 2026, Marcela López aseguró que las cartas muestran un comienzo muy parejo y cargado de tensión, sin un claro dominador durante los primeros minutos.

Sin embargo, sostuvo que con el correr del encuentro la Selección argentina logrará imponer su experiencia, controlar el desarrollo del juego y terminar inclinando la balanza a su favor.

Según su interpretación, la energía general de la tirada es positiva y está asociada con la clasificación de la Albiceleste a la final del Mundial 2026.

Los minutos en los que visualiza un gol argentino

Además del resultado, la tarotista se animó a señalar cuáles serían, según su lectura de las cartas, los momentos con mayor probabilidad de gol para la Selección.

El primer tramo favorable aparecería entre los minutos 18 y 24, mientras que una segunda oportunidad llegaría entre el minuto 37 y el cierre del primer tiempo.

Para el complemento, la Bruja del Camino marcó otros dos pasajes clave: entre los minutos 56 y 65 y, especialmente, entre el 74 y el 82, franja en la que visualiza el gol que podría definir el partido.

En caso de que el encuentro continúe igualado, también dejó abierta una última posibilidad entre el minuto 86 y el pitazo final.