Estado de los pasos fronterizos a Chile: guía actualizada para el 14 de noviembre 2025

Pasos a Chile hoy, viernes 14 de noviembre 2025: cómo están los cruces fronterizos desde Neuquén y Río Negro. Antes de viajar, consultá el estado actualizado de las rutas de alta montaña, los horarios de atención en cada aduana y la documentación obligatoria para salir de Argentina y entrar al país vecino.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, viernes 14 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado Hoy (14/11/2025) Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada despejada. Mantenga distancias de frenado. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados y barro. Pino Hachado HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada despejada.

Animales sueltos. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Portación obligatoria de cadenas. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados y barro. Consultar horarios de barcaza. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal.

Reporte detallado: pasos de Neuquén y Río Negro a Chile viernes 14 de noviembre 2025

Este es el parte oficial del estado de los pasos fronterizos para hoy, viernes 14 de noviembre 2025. Prestá especial atención a las alertas viales por clima en la cordillera:

1. Paso Cardenal Samoré (Neuquén/Río Negro)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: atención de 8:00 a 19:00 hs.

ALERTA VIAL: calzada despejada y húmeda. Mantenga las distancias de frenado. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

2. Paso Mamuil Malal (ex Tromen) (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.

ALERTA VIAL: sectores poceados y barro.

3. Paso Pino Hachado (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Atención de 8:00 a 19:00 hs.

ALERTA VIAL: calzada despejada, zona con animales sueltos. Posible caída de piedras en el KM48.

4. Paso Icalma (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Egreso: 8:00 a 19:00 hs. / Ingreso: 8:00 a 17:00 hs.

/ Ingreso: ALERTA VIAL: Portación obligatoria de cadenas.

5. Paso Hua Hum (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.

ALERTA VIAL: Sectores poceados y con barro.

6. Paso Pichachen (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO al tránsito general, en horario normal.

al tránsito general, en horario normal. HORARIO: atención de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para el ingreso a Argentina.

ALERTA VIAL: atender las recomendaciones del personal de tránsito en el lugar.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para el inicio de semana:

Tiempo bueno con ascenso de las temperaturas este viernes.

El fin de semana, disminuyen las máximas pero se mantiene el tiempo bueno.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: