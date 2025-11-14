Estado de los pasos fronterizos a Chile: guía actualizada para el 14 de noviembre 2025
Pasos fronterizos hoy: cómo están las rutas para llegar a Chile, desde Argentina, este viernes 14 de noviembre 2025. Conocé acá las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para circular desde Neuquén y Río Negro.
Pasos a Chile hoy, viernes 14 de noviembre 2025: cómo están los cruces fronterizos desde Neuquén y Río Negro. Antes de viajar, consultá el estado actualizado de las rutas de alta montaña, los horarios de atención en cada aduana y la documentación obligatoria para salir de Argentina y entrar al país vecino.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, viernes 14 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado Hoy (14/11/2025)
|Horario de Atención
|Recomendaciones Clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada despejada. Mantenga distancias de frenado.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados y barro.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada despejada.
Animales sueltos.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados y barro. Consultar horarios de barcaza.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal.
Reporte detallado: pasos de Neuquén y Río Negro a Chile viernes 14 de noviembre 2025
Este es el parte oficial del estado de los pasos fronterizos para hoy, viernes 14 de noviembre 2025. Prestá especial atención a las alertas viales por clima en la cordillera:
1. Paso Cardenal Samoré (Neuquén/Río Negro)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: atención de 8:00 a 19:00 hs.
- ALERTA VIAL: calzada despejada y húmeda. Mantenga las distancias de frenado. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
2. Paso Mamuil Malal (ex Tromen) (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.
- ALERTA VIAL: sectores poceados y barro.
3. Paso Pino Hachado (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Atención de 8:00 a 19:00 hs.
- ALERTA VIAL: calzada despejada, zona con animales sueltos. Posible caída de piedras en el KM48.
4. Paso Icalma (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Egreso: 8:00 a 19:00 hs. / Ingreso: 8:00 a 17:00 hs.
- ALERTA VIAL: Portación obligatoria de cadenas.
5. Paso Hua Hum (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.
- ALERTA VIAL: Sectores poceados y con barro.
6. Paso Pichachen (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO al tránsito general, en horario normal.
- HORARIO: atención de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
- ALERTA VIAL: atender las recomendaciones del personal de tránsito en el lugar.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para el inicio de semana:
- Tiempo bueno con ascenso de las temperaturas este viernes.
- El fin de semana, disminuyen las máximas pero se mantiene el tiempo bueno.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito Obligatorio
|Detalle de Vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
Comentarios