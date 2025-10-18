Estado de pasos fronterizos a Chile: info actualizada para este sábado 18 de octubre 2025
Sábado 18 de octubre 2025: ¿Cómo están los pasos fronterizos a Chile hoy? Acá, repasamos las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales, además del pronóstico del tiempo en la zona cordillerana.
Pasos a Chile: consultá el estado hoy, sábado 18 de octubre 2025. El reporte de Cardenal Samoré y Pino Hachado. En esta guía de servicio, chequeá demoras, horarios, requisitos y el estado de las rutas desde Neuquén y Río Negro para planificar tu viaje.
Pasos fronterizos Chile sábado 18 de octubre 2025: ¿Cómo están los cruces desde Argentina hoy?
Acá, repasamos cómo están los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile este sábado 18 de octubre 2025. La información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.
¡Viajá tranquilo con esta información!
Paso Pino Hachado hoy: sábado 18 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de atención al público: de 8 a 19.
- ATENCIÓN: Calzada despejada, zona con animales sueltos.
- Posible caída de piedras en el KM48, equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma hoy: sábado 18 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.
- ATENCIÓN: Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum hoy: sábado 18 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario habilitado: de 8 a 20. Consultar por horarios de barcaza.
- ATENCIÓN: Sectores con hielo y barro. Visibilidad reducida por neblinas.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: sábado 18 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de atención: de 8 a 20.
- ATENCIÓN: Sectores con hielo y barro.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré hoy: sábado 18 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.
- Calzada despejada, transitar a velocidad precautoria.
- ATENCIÓN: Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen hoy: sábado 18 de octubre 2025
- PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Aguarda anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo sábado 18 de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy?
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que este sábado 18 de octubre 2025, el pronóstico para la zona de lagos indica:
- Fin de semana con calor, tiempo bueno y soleado.
- Aumento de inestabilidad hacia el domingo, viento con ráfagas.
- Domina el tiempo bueno la próxima semana.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos este sábado 18 de octubre 2025: conexión Argentina – Chile
Vialidad Nacional en Argentina indica, este sábado 18 de octubre 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.
Comentarios