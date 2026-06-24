«Intransitable»: cerró el paso Pino Hachado entre Neuquén y Chile por nieve y viento fuerte este miércoles 24 de junio

El invierno no da tregua en los complejos fronterizos de la Patagonia. Vialidad Nacional confirmó el cierre total del Paso Internacional Pino Hachado durante las primeras horas de este miércoles, debido a un frente climático adverso que tornó el corredor completamente intransitable.

El primer reporte oficial, emitido a las 07:50 hs, encendió las alarmas de los viajeros: la calzada presenta una severa acumulación de hielo y nieve.

A esto se le suma un cuadro de viento fuerte que reduce drásticamente la visibilidad en las zonas de mayor altitud, obligando a las autoridades a bajar las barreras por tiempo indeterminado para prevenir siniestros viales.

Cardenal Samoré, la alternativa habilitada pero bajo alerta por nevadas

Vialidad Nacional habilitó el Paso Internacional Cardenal Samoré para todo tipo de vehículos este miércoles 24 de junio, según confirmó el reporte oficial de las 08:45. Sin embargo, las autoridades lanzaron una advertencia tajante para los conductores: las condiciones meteorológicas exigen extrema precaución al volante.

A diferencia del freno de mano que sufren otros puntos fronterizos de la región debido al temporal de nieve y viento, las barreras de Samoré permanecen levantadas, operando como la principal vía de escape para particulares, colectivos y transporte de carga

El viaje exige máxima cautela y paciencia. Las cuadrillas operativas confirmaron que el asfalto presenta acumulación de nieve y sectores con hielo, lo que reduce drásticamente la adherencia de los neumáticos. Ante este panorama adverso, el organismo vial activó alertas específicas: