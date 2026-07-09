«Ser la persona que sirva a los argentinos»: dijo Victoria Villarruel durante del acto del 9 de julio sobre sus intenciones para 2027

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a Tucumán con motivo del Dïa de la Independencia este 9 de julio. Participó en un acto junto al presidente Javier Milei con quien mantiene un distanciamiento. Luego de la vigilia que hubo con motivo de la fecha patria habló sobre sus intenciones para 2027. «Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos», señaló.

Milei concurrió a la Casa Histórica en compañía de su gabinete, una docena de gobernadores y otros referentes políticos.

Victoria Villarruel en Tucumán habló de sus aspiraciones para 2027

Villarruel estuvo sentada en primera fila mientras Milei pronunció sus palabras por los 210 años de declaración de la Independencia, Fue invitada por el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo.. “Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos”, sostuvo en diálogo con la prensa, consignado por Infobae.

Y añadió: “Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos”, señaló.

Sobre sus aspiraciones para el 2027, año electoral, dijo: «Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo; con eso yo ya estoy hecha”.

Aunque, enfatizó que «hoy por hoy, simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante», expresó.

9 de julio: Javier Milei brindó un discurso por cadena nacional

Javier Milei, en su alocución que se emitió por cadena nacional, resaltó que quiere implementar un nuevo paquete de reformas antes de las elecciones presidenciales de 2027. “Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte”, indicó.

Y agregó: «A propósito, vale reflexionar sobre lo logrado: hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia”.

Durante su discurso manifestó que «le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas. También evitamos una hiperinflación”. Mencionó que se hizo «el ajuste más grande de la humanidad, sacamos el cepo, aprobamos el RIGI”.