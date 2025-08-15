Feriado 17 de agosto 2025: ¿Se paga el día no laborable?

Este viernes, 15 de agosto 2025, es día no laborable, en el marco de la conmemoración de la muerte de José de San Martín. Aunque el calendario oficial lo marca como un día no laborable, no se trata de un feriado. Esta distinción genera dudas sobre sus implicancias: ¿será un fin de semana largo? ¿Cómo afecta el sueldo? Acá te damos respuestas.

17 de agosto 2025: ¿Cuándo es feriado?

El inminente feriado es el 17 de agosto 2025, que este año cae domingo. Se conmemora un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín y el gobierno de Javier Milei decidió no trasladarlo como tal.

Sin embargo el viernes 15 de agosto 2025, en tanto, fue declarado como “día no laborable con fines turísticos”, lo que genera dudas sobre quiénes disfrutan hoy de un descanso extendido o no.

Feriado 17 de agosto 2025: ¿Qué significa «día no laborable»?

Este viernes 15 de agosto 2025 en realidad no es un feriado nacional, sino que es “día no laborable”, es decir, optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines.

Trabajadores estatales y de la educación, por caso, no trabajan este viernes 15 de agosto 2025. Tampoco hay clases. Por lo tanto, para quienes no tengan que trabajar, ya que es una jornada no laborable, el fin de semana largo será de tres días.

Feriado 17 de agosto 2025: ¿El día no laborable se paga doble?

Los trabajadores que presten servicio este viernes 15 de agosto 2025 percibirán el salario simple, y en caso de optar por el día no laborable, la jornada será igualmente abonada.

Con información de Noticias Argentinas.-