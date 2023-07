Feriado del domingo 9 de Julio 2023: ¿hay fin de semana largo?

El Ministerio del Interior detalló en su página web que faltan 5 días para el próximo feriado que es el 9 de Julio, Día de la Independencia. Si bien cae domingo, muchos se preguntan si este feriado será trasladado y con ello se establecerá un fin de semana largo.

La fecha recuerda el año 1816, donde los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en asamblea en el Congreso de Tucumán y firmaron el acta que proclamó formalmente la ruptura de los vínculos de dependencia con la monarquía española.

En ese contexto, ¿el feriado del 9 de Julio se pasa al lunes? La respuesta es no. El feriado del 9 de Julio cae domingo y no se trasladará al lunes 10. La fecha no se traslada porque es considerado uno de los feriados inamovibles.

Recién en agosto habrá un fin de semana largo debido a que el lunes 21 de agosto será feriado para conmemorar el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Los feriados que quedan en 2023

9 de julio: Día de la Independencia

21 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

13 de octubre: Feriado con fines turísticos

16 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad