Elecciones 2025: ¿de cuánto es la multa por no votar este domingo 26 de octubre?

El domingo 26 se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales en Argentina.

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas. La ciudadanía deberá elegir a 127 diputados y 24 senadores para renovar así una parte significativa del Congreso, pero ¿qué pasa si no voto?.

Las bancas del Senado corresponden a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resultado determinará la composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre.

Debido a que la votación es obligatoria, quienes no cumplan con esto deberán pagar una multa y el monto se regirá según lo establecido en el artículo 125 del Código Electoral Nacional.

De cuánto es la multa por no votar

La multa por no ir a votar varía entre los $50 y los $500. Estos son los valores discriminados en el Código Electoral:

  • Primera infracción: $50.
  • Segunda infracción: $100.
  • Tercera infracción: $200.
  • Cuarta infracción: $400.
  • Quinta o más infracciones: $500.

La sanción se aplica a los electores mayores de 18 y menores de 70 años que no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección. Además, quienes no cumplan con la obligación de votar y no lo justifiquen, serán anotados en el Registro de Infractores al Deber de Votar.


