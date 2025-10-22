Elecciones 2025: ¿de cuánto es la multa por no votar este domingo 26 de octubre?

¿De cuánto es la multa por no votar este domingo 26 de octubre?

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas. La ciudadanía deberá elegir a 127 diputados y 24 senadores para renovar así una parte significativa del Congreso, pero ¿qué pasa si no voto?.

Las bancas del Senado corresponden a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resultado determinará la composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre.

Debido a que la votación es obligatoria, quienes no cumplan con esto deberán pagar una multa y el monto se regirá según lo establecido en el artículo 125 del Código Electoral Nacional.

De cuánto es la multa por no votar

La multa por no ir a votar varía entre los $50 y los $500. Estos son los valores discriminados en el Código Electoral:

Primera infracción: $50 .

. Segunda infracción: $100 .

. Tercera infracción: $200.

Cuarta infracción: $400.

Quinta o más infracciones: $500.

La sanción se aplica a los electores mayores de 18 y menores de 70 años que no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección. Además, quienes no cumplan con la obligación de votar y no lo justifiquen, serán anotados en el Registro de Infractores al Deber de Votar.