Elecciones 2025: ¿de cuánto es la multa por no votar este domingo 26 de octubre?
El domingo 26 se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales en Argentina.
El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas. La ciudadanía deberá elegir a 127 diputados y 24 senadores para renovar así una parte significativa del Congreso, pero ¿qué pasa si no voto?.
Las bancas del Senado corresponden a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resultado determinará la composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre.
Debido a que la votación es obligatoria, quienes no cumplan con esto deberán pagar una multa y el monto se regirá según lo establecido en el artículo 125 del Código Electoral Nacional.
De cuánto es la multa por no votar
La multa por no ir a votar varía entre los $50 y los $500. Estos son los valores discriminados en el Código Electoral:
- Primera infracción: $50.
- Segunda infracción: $100.
- Tercera infracción: $200.
- Cuarta infracción: $400.
- Quinta o más infracciones: $500.
La sanción se aplica a los electores mayores de 18 y menores de 70 años que no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección. Además, quienes no cumplan con la obligación de votar y no lo justifiquen, serán anotados en el Registro de Infractores al Deber de Votar.
