Feriado patrio con frío polar en la Patagonia: así estará el tiempo en Neuquén y Río Negro este lunes 25 de mayo

La región vivirá este lunes 25 de mayo una jornada festiva caracterizada por la estabilidad atmosférica pero bajo el imperio de un aire netamente otoñal. El ingreso de un frente frío durante el fin de semana largo consolida un marcado descenso de las temperaturas en la totalidad de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente cubierto en las principales ciudades patagónicas.

Alto Valle: tarde de mates y abrigo para el locro patrio este 25 de mayo

En Neuquén, Cipolletti, General Roca y el resto de las localidades del valle, el feriado transcurrirá con un ambiente fresco pero agradable para reuniones bajo techo.

La mínima comenzó en los 5°C y se estima que la temperatura máxima escalará apenas hasta los 17°C por la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, registrándose un ambiente especialmente gélido durante la noche.

Cordillera: ambiente invernal y nubes en la montaña este 25 de mayo

En la zona andina, el frío se hace sentir con mayor rigor desde las primeras horas, ideal para el turismo de fin de semana largo pero exigiendo cuidados en las rutas.

San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura: Ambas localidades tendrán un techo de nubes constante y una máxima de 11°C . En Bariloche la mínima rozó los 2°C , mientras que en la Angostura se ubicó en 4°C .

Ambas localidades tendrán un techo de nubes constante y una máxima de . En Bariloche la mínima rozó los , mientras que en la Angostura se ubicó en . San Martín de los Andes: El reporte oficial indica una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 4°C, con un cielo completamente cubierto y mayor rigor climático hacia la noche.

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