Mucho abrigo y escarapela: cómo estará el tiempo para los festejos del 25 de Mayo en la feria más grande de Neuquén

La ciudad de Neuquén se prepara para vivir un fin de semana largo a puro festejo tradicional con una edición especial patria de las ferias Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores. El evento, que se desarrollará en el Parque Jaime de Nevares, reunirá a más de 150 emprendedores locales, espectáculos folklóricos, food trucks y un patio gastronómico ideal para celebrar la Revolución de Mayo.

Al tratarse de actividades completamente al aire libre y con horarios que se extenderán hasta altas horas de la noche, el pronóstico del tiempo será un factor clave para disfrutar de las dos jornadas sin sufrir las bajas temperaturas.

Domingo 24 de mayo: vigilia patria a puro abrigo en el Jaime de Nevares

La primera jornada de la feria comenzará este domingo a las 18:00 y se extenderá hasta la medianoche para esperar el Día de la Patria. Si bien la máxima del día rozará los 16°C en la tarde, para el momento de la apertura de los puestos el termómetro comenzará a descender rápidamente hacia una mínima de -1°C.

A esto se le sumará que, aunque el viento se mantendrá leve en general, se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h, aumentando la sensación de frío.

Como el cierre está previsto para las 00:00 con la interpretación del Himno Nacional junto a la Banda Militar Fortín Confluencia, es fundamental asistir con campera abrigada y, porque no, una bufanda, para que las bajas temperaturas no interrumpan el disfrute.

Tarde templada y locro: así estará el clima para el 25 de mayo en el Jaime de Nevares de Neuquén

Para el feriado del lunes 25 de mayo, las actividades en el Jaime de Nevares empezarán mucho más temprano, desde las 10:00 y hasta las 22:00. El cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada, pero las condiciones climáticas serán un poco más amigables que las de la noche anterior.

La temperatura máxima llegará a los 17°C en horas de la tarde, ofreciendo un ambiente templado e ideal para acercarse a almorzar el clásico locro patrio al mediodía. El viento dará un respiro con ráfagas de apenas 15 km/h.

De todas formas, la mínima volverá a tocar los 0°C hacia el final de la tarde, por lo que el abrigo pesado seguirá siendo indispensable para quienes decidan quedarse a disfrutar de los shows musicales en vivo del cierre.

Locro, folklore y salud: qué vas a encontrar en el predio

Además de la propuesta musical y las peñas, la feria patria contará con atractivos para toda la familia y un sector de servicios esenciales: