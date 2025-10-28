El Gobierno oficializó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados de haberes mínimos en noviembre

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos en el mes de noviembre. La medida fue confirmada este martes y se suma a los refuerzos económicos otorgados de forma habitual desde hace más de un año.

Según lo establecido en el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, el bono tiene como objetivo «mantener el poder adquisitivo» y «evitar que los haberes continúen perdiendo capacidad de compra ante la inflación». Desde enero de 2024, el Poder Ejecutivo ha implementado estos refuerzos al considerar que la fórmula de movilidad generó un «desfasaje importante» para los jubilados y pensionados de menores ingresos.

El bono de $70.000 será abonado automáticamente a quienes cumplan las condiciones establecidas. Esto incluye a titulares de prestaciones contributivas del sistema nacional, a los comprendidos en regímenes especiales derogados, a quienes fueron transferidos desde cajas provinciales o municipales y a los beneficiarios del régimen creado por el Decreto 160/05.

Bono a jubilados y pensionados en noviembre: a quiénes alcanza el beneficio y cómo se aplica

También se incluyen los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes perciben pensiones no contributivas, cualquiera sea su naturaleza.

Tal como ocurre cada mes, el decreto indica que quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán la suma de $70.000 en su totalidad. Por otro lado, aquellos cuyos haberes superen ese mínimo accederán a un monto proporcional que les permita alcanzar un tope conformado por la suma del haber mínimo más este bono extraordinario.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reiteraron que este extra tiene carácter no remunerativo, no sufrirá descuentos y no será computable para el acceso o cálculo de otro beneficio.