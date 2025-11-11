ESCUCHÁ RN RADIO
Guía actualizada de pasos a Chile desde Neuquén y Río Negro: estado y horarios para hoy

Repasá el estado de los pasos fronterizos a Chile este martes 11 de noviembre 2025, si viajás desde Argentina. Conocé las condiciones de hoy y las recomendaciones oficiales para cruzar desde Neuquén y Río Negro.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar este martes 11 de noviembre 2025?

Si salís de viaje hacia Chile hoy y si cruzás desde Neuquén o Río Negro este martes 11 de noviembre 2025, esta información oficial es clave. Compartimos el reporte actualizado de habilitación, horarios y las precauciones viales que debés tomar hoy.

Paso FronterizoEstado Hoy (10/11/2025)Horario de AtenciónRecomendaciones Clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Calzada despejada. Personal y equipos
de Vialidad Nacional realizan bacheo.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Sectores con bancos de
neblina. Sectores poceados y barro.
Pino HachadoHABILITADO9 a 19 hs.Calzada mojada. Visibilidad reducida por
niebla.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Posible formación de hielo. Portar cadenas.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs.Inestable. Sectores poceados y barro.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado solo para vehículos menores.

Reporte detallado: pasos de Neuquén y Río Negro a Chile este martes 11 de noviembre 2025

Repasamos el parte oficial del estado de los pasos fronterizos para hoy, martes 11 de noviembre 2025. Prestá especial atención a las alertas viales por clima en la cordillera:

1. Paso Cardenal Samoré (Neuquén/Río Negro)

  • ESTADO: HABILITADO en horario normal.
  • HORARIO: atención de 8 a 19.
  • ALERTA VIAL: Mantenga distancias de frenado, personal y equipos de Vialidad Nacional con trabajos de bacheo.
  • Calzada despejada.

2. Paso Mamuil Malal (ex Tromen) (Neuquén)

  • ESTADO: HABILITADO en horario normal.
  • HORARIO: atención de 8 a 20.
  • ALERTA VIAL: sectores poceados y con barro. Portación obligatoria de cadenas.
  • Inestable, bancos de neblina.

3. Paso Pino Hachado (Neuquén)

  • ESTADO: HABILITADO en horario normal.
  • HORARIO: atención de 9 a 19.
  • ALERTA VIAL: visibilidad reducida por niebla, animales sueltos.
  • Nublado, lluvioso y ventoso.

4. Paso Icalma (Neuquén)

  • ESTADO: HABILITADO en horario normal.
  • HORARIO: Egreso: 8:00 a 19:00 hs. / Ingreso: 8:00 a 17:00 hs.
  • ALERTA VIAL: Posible formación de hielo en calzada. Portación obligatoria de cadenas.

5. Paso Hua Hum (Neuquén)

  • ESTADO: HABILITADO en horario normal.
  • HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.
  • IMPORTANTE: Consultar por los horarios de la barcaza.
  • ALERTA VIAL: Sectores poceados y barro, portación obligatoria de cadenas.
  • Inestable.

6. Paso Pichachen (Neuquén)

  • ESTADO: HABILITADO al tránsito general, en horario normal.
  • HORARIO: atención de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
  • ALERTA VIAL: atender las recomendaciones del personal de tránsito en el lugar.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para el inicio de la segunda semana de noviembre 2025:

  • Tiempo bueno en la zona cordillerana.
  • Mañana martes inestable con lloviznas y descenso de la temperatura.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:

CategoríaRequisito ObligatorioDetalle de Vehículo
IdentidadDNI o Pasaporte vigente.N/A
Vehículo PropioTítulo y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).Permiso de conducir.
Vehículo de TercerosCédula Azul o Autorización ante Escribano Público.Válida en Chile y Mercosur.
SeguroComprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).Obligatorio (ej. Carta verde).
VialPortación de CadenasIndispensable para alta montaña en esta época.

