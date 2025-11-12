Guía actualizada de pasos a Chile desde Neuquén y Río Negro: estado y horarios para hoy
Repasá el estado de los pasos fronterizos a Chile este miércoles 12 de noviembre 2025, si viajás desde Argentina. Conocé las condiciones de hoy y las recomendaciones oficiales para cruzar desde Neuquén y Río Negro.
Pasos a Chile, hoy miércoles 12 de noviembre 2025: consultá el estado actualizado y las posibles demoras para cruzar desde Neuquén y Río Negro. Si viajás al país vecino, esta es la guía de servicios clave que necesitás revisar antes de salir a la ruta. Chequeá acá los horarios de atención de cada paso fronterizo, el estado de las rutas cordilleranas y la documentación obligatoria para evitar problemas y demoras en la frontera.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar este miércoles 12 de noviembre 2025?
Si salís de viaje hacia Chile hoy y si cruzás desde Neuquén o Río Negro este miércoles 12 de noviembre 2025, esta información oficial es clave. Compartimos el reporte actualizado de habilitación, horarios y las precauciones viales que debés tomar hoy.
|Paso Fronterizo
|Estado Hoy (10/11/2025)
|Horario de Atención
|Recomendaciones Clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada despejada. Personal y equipos
de Vialidad Nacional realizan bacheo.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores con bancos de
neblina. Sectores poceados y barro.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|9 a 19 hs.
|Calzada mojada. Visibilidad reducida por
niebla.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Posible formación de hielo. Portar cadenas.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Inestable. Sectores poceados y barro.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado solo para vehículos menores.
Reporte detallado: pasos de Neuquén y Río Negro a Chile este miércoles 12 de noviembre 2025
Repasamos el parte oficial del estado de los pasos fronterizos para hoy, miércoles 12 de noviembre 2025. Prestá especial atención a las alertas viales por clima en la cordillera:
1. Paso Cardenal Samoré (Neuquén/Río Negro)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: atención de 8 a 19.
- ALERTA VIAL: Mantenga distancias de frenado, personal y equipos de Vialidad Nacional con trabajos de bacheo.
- Calzada despejada.
2. Paso Mamuil Malal (ex Tromen) (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: atención de 8 a 20.
- ALERTA VIAL: sectores poceados y con barro. Portación obligatoria de cadenas.
- Inestable, bancos de neblina.
3. Paso Pino Hachado (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: atención de 9 a 19.
- ALERTA VIAL: visibilidad reducida por niebla, animales sueltos.
- Nublado, lluvioso y ventoso.
4. Paso Icalma (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Egreso: 8:00 a 19:00 hs. / Ingreso: 8:00 a 17:00 hs.
- ALERTA VIAL: Posible formación de hielo en calzada. Portación obligatoria de cadenas.
5. Paso Hua Hum (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.
- IMPORTANTE: Consultar por los horarios de la barcaza.
- ALERTA VIAL: Sectores poceados y barro, portación obligatoria de cadenas.
- Inestable.
6. Paso Pichachen (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO al tránsito general, en horario normal.
- HORARIO: atención de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
- ALERTA VIAL: atender las recomendaciones del personal de tránsito en el lugar.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para el inicio de la segunda semana de noviembre 2025:
- Tiempo bueno en la zona cordillerana.
- Mañana martes inestable con lloviznas y descenso de la temperatura.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito Obligatorio
|Detalle de Vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
