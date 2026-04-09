ANSES activa el cronograma de pagos abril 2026: nuevos montos y bono para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de cobros para abril 2026, integrando la movilidad previsional y el bono extraordinario establecido por el Decreto 213/2026. A partir de este viernes 10 de abril, el organismo previsional activará las acreditaciones para los grupos que perciben el haber mínimo, quienes verán reflejado el nuevo piso salarial de $450.319,31.

Este calendario de pagos de ANSES busca dar previsibilidad a millones de beneficiarios tras los feriados de inicio de mes, organizando las jornadas de cobro de manera escalonada para evitar la saturación en las entidades bancarias y garantizar que el aumento llegue a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares de todo el país.

Jubilados y pensionados abril 2026: montos y fechas en el calendario de pagos de ANSES

El sector de jubilados y pensionados que percibe el haber mínimo comenzará a cobrar este viernes 10 de abril 2026 (DNI terminado en 0). Con el aumento del 2,9%, el haber básico se sitúa en $380.319,31, alcanzando los $450.319,31 gracias al bono de $70.000.

En tanto, según el calendario de pagos de ANSES, quienes superan la mínima percibirán sus ingresos desde el viernes 24 de abril 2026, con un tope máximo de $2.559.188,80.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también verán sus depósitos esta semana, con un total de $336.223,52 para invalidez y vejez, mientras que la PUAM ascenderá a $374.255,44 incluyendo el refuerzo estatal.

Abril 2026: AUH y Asignaciones Familiares en el calendario de pagos de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social también confirmó las fechas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el SUAF, que iniciarán el viernes 10 de abril 2026 para documentos terminados en 0. El monto de la AUH sube a $136.666, aunque el cobro neto tras la retención del 20% será de $109.332,80.

De acuerdo al calendario de pagos de ANSES, el cronograma se extenderá hasta el 23 de abril 2026 para completar todas las terminaciones de DNI.

Asimismo, las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio se liquidarán en un pago único entre el 13 de abril 2026 y el 12 de mayo, asegurando la cobertura para los distintos rangos de ingreso del grupo familiar.

Consulta de liquidaciones y reclamos en el calendario de pagos de ANSES en abril 2026

A partir del lunes 10 de abril 2026, los beneficiarios podrán verificar sus liquidaciones en Mi Anses ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda realizar esta consulta previa para constatar la acreditación del bono y los descuentos correspondientes.

En caso de detectar errores o haberes impagos dentro del calendario de pagos de ANSES, los titulares pueden iniciar reclamos a través de la Atención Virtual o presentarse en las oficinas con turno previo. Es fundamental mantener los datos de contacto actualizados en la plataforma oficial para recibir las notificaciones sobre fechas de cobro y nuevos beneficios previstos para este 2026.