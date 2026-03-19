¡Ideal para una escapada express! Doble fin de semana largo: los 8 días de descanso que se juntan entre marzo y abril

El calendario oficial de 2026 ofrece una oportunidad excepcional para quienes buscan un respiro. En las próximas semanas, Argentina encadenará dos periodos de descanso extendido casi consecutivos, ideales para fomentar el turismo interno.

Esta secuencia de jornadas permitirá organizar escapadas antes de que finalice el primer cuatrimestre del año.

El descanso de marzo: puente turístico y día de la Memoria, Verdad y Justicia

La primera ventana de descanso llega este mismo fin de semana. El cronograma se activa por el Día Nacional de la Memoria, que este año cae martes 24 de marzo. Para incentivar el movimiento, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos.

De esta manera, el fin de semana largo se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo. Serán cuatro días de inactividad para la administración pública, bancos y escuelas.

En el sector privado, la actividad del lunes dependerá de cada empresa, aunque muchas adhieren para potenciar el consumo.

Abril comienza con un fin de semana XXL

Apenas unos días después del primer receso, llegará una segunda oportunidad de desconexión masiva. En esta ocasión, se combinan una fecha histórica con la celebración religiosa de Semana Santa:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Feriado inamovible).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Feriado inamovible). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (Feriado nacional).

Esta coincidencia genera un fin de semana XXL de cuatro días, que abarca desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril. Al ser feriados nacionales, el cese de actividades será prácticamente total en todo el país.

Feriado vs. día no laborable: las claves para el bolsillo

Es fundamental distinguir la naturaleza jurídica de cada jornada para saber cómo se remuneran:

Día no laborable (Lunes 23 de marzo): El empleador decide si se trabaja. Si se abre, el empleado debe asistir y percibe salario simple. Es descanso garantizado para estatales, docentes y bancarios. Feriado Nacional (24 de marzo, 2 y 3 de abril): Rigen las normas del descanso dominical. Si el empleado debe prestar servicios, la ley establece que debe percibir el doble de su remuneración habitual.

Con estos datos, los argentinos ya pueden proyectar sus actividades, sabiendo que el inicio del otoño traerá ocho días de descanso distribuidos en dos etapas claves.