¿Viajás este fin de semana largo?: horarios y pasos habilitados para cruzar de Neuquén a Chile este marzo 2026

El fin de semana extra largo de marzo 2026 ya está acá, siendo la oportunidad para miles de viajeros del Alto Valle y la cordillera que se preparan para cruzar la frontera hacia Chile. Los principales pasos fronterizos de Neuquén operan con horario normal, aunque su funcionamiento

Sin embargo, el flujo intenso de turistas exige planificación: conocer el horario exacto de cierre y llevar los papeles necesarios en los cruces fronterizos de Chile puede ser la diferencia entre un viaje soñado y horas de espera en la montaña.

Neuquén: estado y horarios de los pasos a Chile para este fin de semana largo de marzo

La mayoría de los complejos fronterizos mantienen sus cronogramas de apertura para absorber la demanda. Estos son los horarios de atención vigentes durante la semana y para el resto del fin de semana largo.

Cardenal Samoré (Ruta 231) : habilitado de 8:00 a 19:00. Es el paso con mayor caudal, ideal para quienes viajan desde Bariloche o Villa La Angostura.

: habilitado de 8:00 a 19:00. Es el paso con mayor caudal, ideal para quienes viajan desde Bariloche o Villa La Angostura. Pino Hachado (Ruta 242) : habilitado de 9:00 a 19:00 para egreso e ingreso. Se recomienda transitar con precaución por sectores con baches.

: habilitado de 9:00 a 19:00 para egreso e ingreso. Se recomienda transitar con precaución por sectores con baches. Hua Hum (San Martín de los Andes) : habilitadocon horario reducido de 9:30 a 17:30. Recordá que este paso requiere el uso de la barcaza con reserva previa.

: habilitadocon horario reducido de 9:30 a 17:30. Recordá que este paso requiere el uso de la barcaza con reserva previa. Icalma (Villa Pehuenia) : habilitado para egreso de 8:00 a 19:00 e ingreso hasta las 17:00.

: habilitado para egreso de 8:00 a 19:00 e ingreso hasta las 17:00. Pichachen: habilitado de 8 a 18 para el ingreso a Chile; de 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Circulación de vehículos livianos.

Cruces a Chile durante el fin de semana largo: ¿qué documentos me piden en la Aduana?

1. ¿Puedo pasar con el DNI digital de la app Mi Argentina?

No. Para cruzar la frontera es obligatorio presentar el DNI tarjeta físico (el último ejemplar emitido) o el Pasaporte vigente. Las constancias de DNI en trámite o los documentos escritos a mano (tapa verde o bordó) ya no son válidos para salir del país.

2. Voy en un auto que no es mío, ¿qué necesito?

Si no sos el titular registral, debés contar con la Cédula Azul vigente. En caso de que esté vencida, necesitarás una autorización hecha ante escribano público o el formulario OM-2261 de Aduana.

3. ¿Qué es el SOAPEX y dónde lo saco?

Es el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Vehículos Extranjeros. Es un requisito exclusivo de Chile. Se contrata de forma online y el costo ronda los 12 dólares por quincena.

4. ¿Es obligatorio el grabado de cristales?

Sí. Las autoridades chilenas pueden exigir que el dominio (la patente) esté grabado en el parabrisas, la luneta y los cristales laterales del vehículo.

Pasos a Chile: recomendaciones viales y clima en la cordillera durante el fin de semana

Para este fin de semana largo se espera tiempo estable en la región cordillerana, con tardes nubladas y descenso en la temperatura

No obstante, las mañanas siguen siendo frescas (mínimas de 8°C a 10°C), por lo que se recomienda circular con precaución ante la posible presencia de animales sueltos o equipos de Vialidad trabajando en sectores específicos de la Ruta 242 (Pino Hachado) y Pichachen.