Índice de Precios al Consumidor: por qué se elevaron las proyecciones y cómo impacta en prestaciones de Anses

El Indec difundirá en los próximos días el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre 2025. Según distintas proyecciones, la inflación del mes pasado se ubicaría por encima del 2%. Los detalles en esta nota.

Índice de Precios al Consumidor: por qué se elevaron las proyecciones

Analistas elevaron sus expectativas sobre el Índice de Precios al Consumidor y proyectaron que la inflación se ubicó en 2,1% en septiembre 2025, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA).

En el noveno relevamiento del año, las consultoras y entidades financieras que participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,1% para septiembre (+0,3 puntos porcentuales respecto del REM previo). Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para septiembre en 2,0% (+0,2 p.p. respecto del REM previo).

Asimismo, para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación nivel general en torno del 2% mensual, al tiempo que volvería a ubicarse por debajo del 2,0% mensual a partir de enero de 2026. Para todo 2025, esperan una inflación de 29,8%, con un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.

Índice de Precios al Consumidor: cómo impacta en prestaciones de Anses

Desde la entrada en vigencia de la última fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El Indec confirmó que el martes 14 de octubre 2025 a las 16 se difundirá el IPC de septiembre 2025. De esta manera, el dato de septiembre marcará el incremento que tendrán los haberes de octubre, que se cobrarán en noviembre 2025.