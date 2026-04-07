Pensiones No Contributivas: quiénes pueden trabajar en blanco y cuánto se cobra con la nueva Ley de Discapacidad

Pensiones No Contributivas: el Gobierno reglamentó la Ley de Discapacidad y confirmó el nuevo esquema de haberes.-

La puesta en marcha de la Ley de Discapacidad (Ley de Emergencia N° 27.793) marcó el inicio de un proceso de ordenamiento administrativo para las Pensiones No Contributivas (PNC) en todo el territorio nacional.

Según el decreto reglamentario publicado en el Boletín Oficial, se crea formalmente la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, un régimen que garantiza derechos básicos a personas con incapacidad laboral hasta el 31 de diciembre 2026.

Esta normativa no solo define criterios de acceso y permanencia, sino que establece una conversión automática de los beneficios vigentes, previa verificación de los requisitos socioeconómicos. La medida busca dotar de transparencia al sistema mediante auditorías periódicas y una articulación directa con el Consejo Federal de Discapacidad para consensuar parámetros de evaluación académica y médica.

Ley de Discapacidad: montos y vigencia de las Pensiones No Contributivas

Bajo el nuevo marco de la Ley de Discapacidad, el valor de las Pensiones No Contributivas se mantiene equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio que liquida ANSES. La reglamentación aclara que se aplicarán ajustes específicos para casos de invalidez laboral severa o por condiciones geográficas desfavorables, lo que resulta clave para los beneficiarios de la zona patagónica.

Asimismo, la Ley de Discapacidad estipula que este esquema operativo para las Pensiones No Contributivas tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional, asegurando la continuidad de la cobertura de salud y los programas de apoyo estatal coordinados por el Ministerio de Salud.

Pensiones No Contributivas: compatibilidad laboral y auditoría en la Ley de Discapacidad

Una de las novedades más relevantes de la Ley de Discapacidad es que las Pensiones No Contributivas serán compatibles con el empleo formal registrado. Según el texto oficial, los titulares podrán trabajar siempre que sus ingresos mensuales no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Esta flexibilidad de la Ley de Discapacidad para las Pensiones No Contributivas se complementa con mecanismos de control de transparencia y la obligación de presentar informes públicos sobre la implementación del sistema.

De esta manera, se busca fomentar la inclusión laboral sin que el beneficiario pierda el respaldo del Estado, mientras se sostienen los aranceles para los prestadores de servicios de discapacidad en todo el país.