Las claves de la intervención de Estados Unidos: qué significa para el dólar, la inflación y Javier Milei

En una maniobra financiera sin precedentes, el Tesoro de Estados Unidos intervino directamente en el mercado cambiario argentino: vendió dólares para comprar pesos y logró frenar la escalada de la divisa. La medida, que se ejecutó este jueves a través de tres bancos internacionales, representa un fuerte respaldo al plan económico del gobierno de Javier Milei y le otorga un respiro clave a diez días de las elecciones legislativas.

Más allá de la noticia de la compra de pesos que frenó al dólar, el día después el foco está puesto en el análisis del impacto que este desembarco tiene para la economía, el tablero político local y el posicionamiento geopolítico del país. Sobre esto habló el economista Pablo Wende en su columna en Río Negro Radio.

El respaldo de Washington no fue solo una inyección de dólares, sino una jugada estratégica con múltiples objetivos. Según el economista Pablo Wende, esta maniobra «le sirve en bandeja al gobierno» una estabilidad crucial para llegar a las elecciones legislativas del 26 de octubre, desarticulando la corrida cambiaria que amenazaba con una crisis. A continuación, tres claves para entender lo que significa este apoyo.

El mensaje a los especuladores: “No peleen contra Trump”

La consecuencia más inmediata fue la calma en el mercado. El dólar, que se encaminaba a una nueva disparada, retrocedió y los activos argentinos se recuperaron. La razón de fondo, según Wende, es que cambió el adversario. «Una cosa es correr al Banco Central argentino que tiene reservas escuálidas y otra cosa es correr al rottweiler de Estados Unidos», analizó.

El Tesoro norteamericano no solo intervino, sino que lo hizo bajo la premisa de que el peso está subvaluado y que comprarlo «es un buen negocio». Al vender dólares a $1.475 y llevar el cierre a $1.430, demostraron tener un poder de fuego virtualmente infinito. Esto instala una nueva regla en el mercado, resumida por Wende con la clásica frase de los inversores: «Es como el dicho ‘don’t fight the Fed’. ¿Quién se va a animar a especular contra el dólar sabiendo que el Tesoro americano está vendiendo?».

El giro geopolítico: sale China, entra Estados Unidos

El apoyo financiero es también la consolidación de una alianza estratégica. La operación incluye una línea de swap por 20.000 millones de dólares que, según se desprende de las declaraciones de funcionarios norteamericanos, llega para reemplazar el acuerdo existente con China. El economista fue claro al citar a Scott Bessent, del Tesoro de EE.UU.: «Milei nos prometió que se va a sacar a China de encima».

El interés en los recursos naturales del país, como el litio, también juega un papel central en esta nueva cercanía». Pablo Wende.

Este movimiento afianza a Argentina como un aliado clave para la administración de Donald Trump en una región con mayoría de gobiernos de izquierda. «Dentro de los gobiernos de centroderecha, nosotros somos los de mayor tamaño«, explicó Wende. El interés en los recursos naturales del país, como el litio, también juega un papel central en esta nueva cercanía.

Aire político para Javier Milei a días de las elecciones 2025

El impacto más significativo en la política doméstica es el oxígeno que le otorga al Gobierno. El escenario previo era crítico: el Tesoro argentino se estaba «desangrando de dólares» y una crisis cambiaria a días de las elecciones legislativas habría sido devastadora. «Esta mano enorme que aporta el Tesoro americano le da al gobierno un respiro bárbaro en los 10 días que quedan», afirmó Wende.

Esta estabilidad forzada le permite al oficialismo enfocar su estrategia en el objetivo de bajar la inflación. Con un dólar anclado o incluso a la baja, es más factible que el índice de precios retome un sendero descendente hacia fin de año. El respaldo de Estados Unidos, en definitiva, funciona como un blindaje que, si bien no garantiza un buen resultado electoral, sí evita una catástrofe económica en la víspera de la votación.