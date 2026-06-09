ANSES activa nuevos pagos este 9 de junio: quiénes cobran según el DNI

Jubilaciones y pensiones: ANSES retoma el calendario de pagos con aumento y bono confirmado.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 9 de junio con el calendario de pagos correspondiente a junio para jubilados y pensionados, además de otras prestaciones sociales.

Este martes cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo cuyos DNI terminan en 1.

También perciben sus haberes este martes los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizados en 1. Además, se registran otros pagos que se detallan a continuación.

ANSES: quiénes cobran este martes 9 de junio

Según el calendario difundido por ANSES, este martes cobrarán sus haberes los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 1.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.

Asignación por Embarazo: no registra pagos en esta jornada.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento.

Cómo sigue el calendario para jubilados de la mínima

El cronograma continuará este miércoles 10 de junio con los DNI terminados en 2, mientras que los documentos finalizados en 3 cobrarán el 11 de junio.

Los pagos seguirán el 12 de junio para los DNI terminados en 4, el 16 de junio para los finalizados en 5, el 17 para los terminados en 6, el 18 para los terminados en 7, el 19 para los terminados en 8 y el 22 de junio para los documentos finalizados en 9.

Por su parte, las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo comenzarán a abonarse desde el 23 de junio, de acuerdo con el cronograma oficial establecido por ANSES.

ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar la fecha y lugar de cobro a través de la aplicación Mi ANSES o en los canales oficiales del organismo.