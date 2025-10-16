Jubilación mínima de Anses en noviembre 2025: cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento y bono

Los jubilados y pensionados de la Anses recibirán en noviembre de 2025 un nuevo aumento en sus haberes. El incremento responde a la fórmula de movilidad vigente que ajusta las prestaciones todos los meses según la inflación oficial. Los detalles en esta nota.

A cuánto llegará la jubilación mínima en noviembre 2025

De acuerdo con las estimaciones basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre 2025, publicado recientemente por el Indec, el incremento rondará el 2,1%. Aunque la confirmación oficial del organismo previsional aún está pendiente, las proyecciones ya permiten calcular cuánto será la jubilación mínima a cobrar el mes próximo.

Con el aumento estimado del 2,1%, la jubilación mínima pasará de $326.200,80 a $333.052,70. Además, el Gobierno Nacional anunció que se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben el haber más bajo.

De esta manera, el monto total a cobrar en noviembre 2025 para quienes perciben la jubilación mínima será de $403.052,70, sumando el haber actualizado y el bono complementario.

Jubilación de Anses: aumentos mensuales según la inflación

Desde la implementación de la nueva fórmula de movilidad previsional, los aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se aplican todos los meses, tomando como referencia el IPC de dos meses anteriores. Este mecanismo busca que los ingresos de los jubilados mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

El ajuste de noviembre se basa, así, en el dato de inflación de septiembre 2025, mientras que el incremento de diciembre se calculará con el índice de octubre 2025.

El bono de hasta $70.000 se acreditará junto con los haberes de noviembre y alcanzará a todos los beneficiarios que perciben la jubilación mínima, con el objetivo de compensar la pérdida de poder de compra frente al aumento de precios.