Junio 2025 con doble fin de semana largo: cómo queda la semana laboral de solo tres días

En junio 2025 se podrá disfrutar de un alivio en la rutina: habrá dos fines de semana largos consecutivos, lo que implica una semana laboral de apenas tres días en la tercera semana del mes. La información surge del calendario oficial de feriados, que ya anticipa un descanso extendido para millones de trabajadores y estudiantes.

A pesar de que el Gobierno Nacional reemplazó algunos feriados con fines turísticos por “días no laborables”, junio mantiene dos fechas clave: un feriado inamovible y otro trasladable, que al combinarse estratégicamente, permiten este inusual beneficio.

¿Qué feriados hay en junio 2025?

Lunes 16 de junio : feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (que se conmemora el 17, pero se traslada al lunes).

: feriado trasladable por el (que se conmemora el 17, pero se traslada al lunes). Viernes 20 de junio: feriado inamovible por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, Día de la Bandera.

Esto genera una semana laboral reducida, ya que solo se trabajarán tres días: martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de junio.

¿Se puede extender aún más el descanso?

Sí. Aquellos que no trabajan los fines de semana (sábado y domingo) podrían aprovechar esta configuración para tomarse vacaciones o pedir días en la semana laboral. Con solo tres días de licencia —el 17, 18 y 19 de junio— se puede lograr un descanso de nueve días consecutivos, desde el sábado 14 al domingo 22 de junio.

Esta es una gran oportunidad para realizar escapadas, turismo interno o simplemente para descansar y recargar energías en un mes que, gracias al calendario, trae una bocanada de aire fresco en medio del año.

¿Quiénes pueden aprovechar estos feriados de junio 2025?

Cabe recordar que los feriados inamovibles se aplican de manera general a todos los sectores, mientras que los días no laborables quedan a consideración de cada empleador, sobre todo en el sector privado.

De todos modos, para muchas personas, junio se perfila como uno de los meses más favorables del 2025 para descansar o hacer una pausa en la rutina laboral.

Calendario de feriados 2025 en Argentina

El próximo feriado será justamente el lunes 16 de junio, que conforma un fin de semana largo con el viernes 14 y sábado 15. El calendario de feriados del 2025 queda de la siguiente manera:

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Jueves 18 y viernes 19: Semana Santa.

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6).

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la independencia.

Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Con información de NA