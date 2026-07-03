Benicio Guyot volvió a agradecer el cariño recibido tras la muerte de Ernestina Pais

A casi una semana de la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot volvió a utilizar las redes sociales para agradecer las innumerables muestras de afecto que recibió desde el fallecimiento de la periodista. El joven, que siempre mantuvo un perfil bajo, atraviesa días de profundo dolor y eligió expresarse con un breve pero sentido mensaje en Instagram.

«Estoy absolutamente inundado de amor»

Luego de la repercusión que tuvo la emotiva carta que le dedicó a su madre, Benicio compartió una nueva historia en la que volvió a agradecer el acompañamiento de familiares, amigos, colegas de la conductora y miles de personas que le hicieron llegar su apoyo.

«Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias«, escribió.

Días atrás, el joven había conmovido con una extensa despedida en la que recordó momentos cotidianos junto a Ernestina, desde conversaciones íntimas hasta los «te amo» que, según contó, ambos repetían con frecuencia. La publicación superó las 300 mil reacciones y recibió mensajes de figuras como Yanina Latorre, María O’Donnell, Graciela Borges, Verónica Lozano, Guillermina Valdés, Malena Guinzburg, Maru Botana, Verónica Llinás, Darío Barassi, Jimena Monteverde, Mex Urtizberea y Rocío Igarzábal, entre muchos otros.

El emotivo encuentro con Charly García

En otra de sus publicaciones, Benicio compartió una fotografía junto a Charly García, en una imagen que rápidamente llamó la atención por el significado del gesto.

En la postal se los ve abrazados dentro de un departamento, mientras el hijo de Ernestina apoya sus manos sobre los hombros del músico. Junto a la imagen escribió una breve dedicatoria: «Con un enorme. Gracias«, acompañada por un corazón rojo.

La publicación fue interpretada como un nuevo gesto de contención en medio del difícil momento personal que atraviesa.

La investigación por la muerte de Ernestina Pais sigue su curso

Mientras la familia intenta sobrellevar el duelo, la investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa avanzando.

En ese marco, el productor y director teatral José María Muscari declaró como testigo en la causa que investiga el accidente ferroviario en el que perdió la vida la periodista, luego de que el vehículo en el que viajaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un cruce de San Isidro.

Durante su declaración, Muscari rechazó las versiones que sugerían que la conductora atravesaba una crisis personal y aseguró que estaba enfocada en sus proyectos. «Lamentablemente, es más triste decir que quien más quería vivir era Ernestina. No era una persona con ninguna crisis. Estaba con tratamiento, algo que es de público conocimiento», sostuvo.