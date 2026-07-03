Fede Valverde se hizo cargo de la eliminación de Uruguay en el Mundial: “No estuve a la altura”

El volante del Real Madrid tuvo un rendimiento muy flojo y lo admitió en un comunicado. (Archivo)

Federico Valverde, uno de los mayores apuntados tras el papelón de Uruguay en el Mundial 2026, rompió el silencio con un duro mensaje en las redes sociales. Asumió culpas y prometió dejar a su selección «en lo más alto».

El volante del Real Madrid, como la mayoría de sus compañeros, tuvo un rendimiento muy flojo y aunque todos los flashes fracaso se los llevó el entrenador Marcelo Bielsa, también se hizo cargo de la rápida eliminación.

«Ya pasaron varios días y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada», comenzó su escrito el capitán de la Celeste.

“Me hago cargo del fracaso”

El mediocampista aseguró haber hecho todo para torcer el destino: «Me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó«.

De manera tajante, agregó: «Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida». Además, dejó una promesa para todos los uruguayos: «No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto».

Valverde no hizo referencia alguna a su cuestionada relación con Bielsa, quien había declarado: «Nunca tuve un problema con Valverde y nunca hice más concesiones con un jugador como con Valverde porque creo que las merece».