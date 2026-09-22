Ritual de Luna llena del 26 de septiembre: qué hacer para cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no querés

La Luna llena de la Cosecha llegará este sábado 26 de septiembre y, además del espectáculo astronómico, distintas tradiciones espirituales la consideran un momento simbólico para agradecer, hacer balance y soltar aquello que ya cumplió su ciclo. Un ritual sencillo para hacer en casa.

La última Luna llena de septiembre llega con un nombre cargado de simbolismo: Luna de la Cosecha. Este sábado 26 de septiembre de 2026, el cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos destacados del mes y también una oportunidad para quienes acostumbran acompañar las fases lunares con rituales.

El nombre Luna de la Cosecha proviene de una tradición del hemisferio norte y se utiliza para identificar a la Luna llena más cercana al equinoccio de septiembre. La idea de “cosechar” también fue adoptada por diferentes prácticas espirituales como una metáfora: reconocer lo conseguido, agradecer y decidir qué cosas ya no se quieren llevar hacia una nueva etapa.

Dentro de estas creencias, la Luna llena suele asociarse con culminaciones, claridad y liberación, por lo que los rituales de esta fase suelen concentrarse más en soltar que en pedir.

Qué ritual hacer durante la Luna llena del 26 de septiembre

No hacen falta elementos costosos ni preparaciones complicadas. Para este ritual se necesita solamente:

Una hoja de papel.

Una lapicera.

Una vela blanca, opcional.

Un recipiente con agua.

Un lugar tranquilo.

La vela puede reemplazarse por una luz tenue si no se quiere utilizar fuego. Tampoco es necesario ver directamente la Luna para realizarlo.

Paso a paso: el ritual para soltar y cerrar ciclos

1. Preparar el lugar. Buscar un espacio tranquilo de la casa, alejar el teléfono durante unos minutos y, si se desea, encender una vela blanca. Hacer unas respiraciones profundas antes de comenzar.

2. Escribir aquello que se quiere dejar atrás. En el papel anotar situaciones concretas que se desea soltar. Puede tratarse de un miedo, una preocupación, un hábito, un resentimiento o una situación que se siente terminada.

En este tipo de prácticas se recomienda evitar frases demasiado generales. En lugar de escribir “quiero eliminar lo negativo”, puede resultar más significativo identificar exactamente qué situación se quiere cerrar.

3. Reconocer lo aprendido. Antes de desprenderse del papel, dedicar unos minutos a pensar qué dejó esa etapa. La idea vinculada con la “cosecha” es precisamente observar qué se obtuvo de aquello que ahora se decide terminar.

4. Romper el papel. Una opción sencilla y segura es romper la hoja en pequeños pedazos y colocarlos dentro del recipiente con agua. El gesto funciona simbólicamente como una manera de marcar un cierre. Algunas tradiciones utilizan fuego, pero no es necesario quemar nada para realizar el ritual.

5. Escribir una nueva intención. En otra hoja completar una frase sencilla: “A partir de ahora elijo…”. Puede ser tranquilidad, confianza, poner límites, dedicar más tiempo a uno mismo o avanzar con un proyecto pendiente.

El ritual de gratitud de la Luna de la Cosecha

Existe otra práctica todavía más simple y especialmente relacionada con esta Luna llena.

Consiste en escribir tres cosas que se hayan conseguido durante los últimos meses. No necesariamente tienen que ser grandes logros: haber terminado algo pendiente, haber atravesado un momento difícil, comenzar un hábito o tomar una decisión importante también pueden formar parte de la lista.

Después, debajo, escribir:

“Agradezco lo que llegó, reconozco lo aprendido y dejo espacio para lo nuevo”.

El papel puede guardarse hasta la próxima Luna nueva como recordatorio de aquello que se quiere comenzar.

¿Hay que hacer el ritual exactamente durante la Luna llena?

No es imprescindible hacerlo en el minuto exacto en que la Luna alcanza su fase completa. Estas prácticas suelen realizarse durante la noche de la Luna llena o en las jornadas inmediatamente cercanas.

Lo importante es recordar que se trata de una práctica espiritual y simbólica. No existe evidencia científica de que un ritual realizado durante la Luna llena pueda cambiar acontecimientos, atraer oportunidades o eliminar problemas.

Sin embargo, escribir aquello que se quiere dejar atrás y definir qué se desea hacer de manera diferente puede utilizarse simplemente como un ejercicio personal de reflexión.

Y la Luna de la Cosecha del 26 de septiembre ofrece una fecha especialmente simbólica para hacerlo: mirar qué se sembró, reconocer qué dio frutos y decidir qué ya no vale la pena seguir cargando.